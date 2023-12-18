Ciddi derecede zarar veriyor! İşte asla dokunmamanız gereken 6 bitki!

MANŞİNEL

Manşinel Florida'ya, Karayipler'e ve bazı bölgelere özgü yaprak dökmeyen bir ağaçtır Orta ve Güney Amerika. Yaprakları ve meyveleri elmaya benzer. Zararsız gibi görünse de İspanyollar ona manzanilla de la muerte ("küçük ölüm elması") adını koymuştur. İçeriğinde toksin barındırır ve yenmesi durumunda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Yaprakların ve kabuğun sütlü özsuyu, güçlü bir alerjik cilt reaksiyonuna neden olan forbol adı verilen tahriş edici bir kimyasal içerir. Ağacın içinden düşen yağmur damlaları forbol toplayabilir ve altında duran kişiyi yakabilir. Ağaca dokunmak bile cildin su toplamasına neden olabilir.