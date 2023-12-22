Neden kendi kendinizi gıdıklayamazsınız? Cevap sizi çok şaşırtacak!
Başka biri sizi gıdıkladığında mutlaka tepki verirsiniz, bu doğal bir tepkidir. Peki, kendi kendinizi gıdıklamaya çalıştığınızda neden bir tepki vermezsiniz? Bilim adamları bu konuyla ilgili yaptıkları araştırmalarla yanıtı veriyor. İşte detaylar...
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Çok gıdıklanan biri bile olsanız, kendi kendinizi gıdıklayamadığınızı mutlaka fark etmişsinizdir. Peki, başka biri tarafından gıdıklanıldığınızda tepki verebilirken, kendi kendinizi gıdıkladınız da neden tepki vermiyorsunuz? İşte yanıtı...
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KENDİ KENDİMİZİ NEDEN GIDIKLAYAMAYIZ?
Kendinizi gıdıklayamamanızın nedeni, kendi vücudunuzun bir bölümünü hareket ettirdiğinizde beyninizin bir kısmının hareketi izlemesi ve bunun neden olacağı hisleri tahmin etmesidir. Beyniniz sizi göğüs kafesine sokan parmakların kendi parmaklarınız olduğunu biliyor, bu yüzden duyusal tepkiyi azaltıyor.
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University College London'daki bilim insanları, insanların başka bir kişinin kendini gıdıklamasına ve gıdıklamasına nasıl tepki verdiğini karşılaştırmak için fonksiyonel beyin görüntülemeyi kullanmaya başladı. Beynin vücut duyularından sorumlu olan somatosensoriyel korteksin, kendi kendini gıdıklamaya, dışsal gıdıklamaya göre daha düşük tepki verdiğini buldular.
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Aynı araştırmacılar, beyni, kendiliğinden üretilen hareketlerin gıdıklanma hissi yaratmasına izin verecek şekilde kandırıp kandıramayacaklarını görmek için yola çıktılar. Araştırma deneklerinin bir kolu çekerek kendilerine gıdıklama uyarısı vermelerine olanak tanıyan bir gıdıklama makinesi yaptılar.
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Deneğin kolu çekme hareketini gıdıklama makinesinin hareketinden biraz ayırarak deneğin gıdıklanma hissini artırabileceklerini buldular. Deneğin kolu çekmesi ile gıdıklama makinesinin hareketi arasına bir saniyeden daha az bir gecikme eklemek, beyni gıdıklanmaya ikna etmek için yeterliydi.
Kaynak: Britannica