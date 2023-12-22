Neden kendi kendinizi gıdıklayamazsınız? Cevap sizi çok şaşırtacak!

KENDİ KENDİMİZİ NEDEN GIDIKLAYAMAYIZ?

Kendinizi gıdıklayamamanızın nedeni, kendi vücudunuzun bir bölümünü hareket ettirdiğinizde beyninizin bir kısmının hareketi izlemesi ve bunun neden olacağı hisleri tahmin etmesidir. Beyniniz sizi göğüs kafesine sokan parmakların kendi parmaklarınız olduğunu biliyor, bu yüzden duyusal tepkiyi azaltıyor.