Vücudumuzun en pis yeri bakın neresiymiş! Hiçbirimiz yeteri kadar temizlemiyoruz!

Günlük bakım rutinlerimizde en çok dikkat ettiğimiz detayların arasında yer almayan bir şey var: Göbek deliği temizliği. Peki, hiç düşündünüz mü, bu küçük, gözden kaçan detay aslında cilt sağlığımız ve genel hijyenimiz açısından ne kadar önemli? İşte bu göz ardı edilen detayın sağlığımıza etkileri…