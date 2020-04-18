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Ünlü müzisyen Kenan Doğulu, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs günlerinde sadece bir kez sahnede söylediği 'Bizimdir' şarkısını paylaştı.

Doğulu, klibinde, Yılmaz Erdoğan, Sertab Erener, Demet Akbağ, Beren Saat, Belçim Bilgin, Ezgi Mola ve Can Bonomo gibi isimlerin yer aldığı şarkıyı Instagram sayfasında yayınladı.

Yeni şarkısını duyuran Doğulu, paylaşımına şu notu düştü:

Zor zamanlar, düşündürücü zamanlar, öğretici zamanlar... Ellerin uzak, kalplerin bir olduğu zamanlar. Zaman dönüşme zamanı, zaman birleşme zamanı. Haksız mıyım? Daha önce sadece bir kez sahnede sizlerle paylaşmış olduğum yeni şarkım Bizimdir ve klibi yayında. Kalplerimizi birleştirmesi dileğiyle...