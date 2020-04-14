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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA için sanatçılar, evlerinden 'Koronavirüsle mücadelede yalnız değilsiniz' diyerek destek verdi.

Belçim Bilgin’in öncülüğünde, Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun evlerinde çektikleri videoyla katıldıkları projede; Furkan Andıç, Kerem Bürsin, Ayta Sözeri ve Esra Dermancıoğlu yer alıyor.

Ünlü sanatçıların, 'Kimseyi geride bırakmayacağız, hepimiz korkuyoruz, endişeliyiz, zor günler geçiriyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Yalnız değilsin, yalnız değiliz' cümleleriyle başlayan videoda kadın, erkek, genç, yaşlı, yoksul, varlıklı, mülteci, göçmen toplumun tüm kesimlerinin koronavirüse karşı birlikte mücadele ettiği bu zor günlerin karşılıklı destek ve dayanışma ile aşılacağı vurgulandı.

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