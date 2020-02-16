Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Kemal Özdeş karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sözlerine hayatını kaybeden Hilmi Ok’a Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Kemal Özdeş, “Ligin formda takımıyla oynadık. Şu ana kadar 5 maçını kazanan ve Çarşamba günü sıkı bir kupa rövanşı oynadılar. 60’lara kadar topu tutarak Galatasaray’ı koşturmayı amaçladık. Galatasaray’a geriden pozisyon üreterek karşılık verdik ve üretkenliklerini ortadan kaldırdık. Çok etkili olamasak da hücuma çıktığımızda Galatasaray’ı geriye de koşturduk. İlk yarının son bölümlerinde çıkarken kaptırdığımız top kayıpları, Galatasaray adına bizim için sıkıntı oluşturmaya başladı. Maçta tek pozisyon hatası diyebileceğimiz pozisyonda penaltıyla geriye düştük. Sonra bir pozisyon var, bence penaltı. Ne hakem, ne yan hakem, ne futbolcular, ne VAR hakemi görmemiş. İkinci yarıda daha doğru topla oynamaya çalıştık. Maç 2-0 olduğunda oyun kopabilirdi. Son dakikalara kadar puan alabilecek durumdaydık. Son ana kadar uğraştık ama beceremedik. Ligin ikinci yarısında 4 maç oynadık ve kaybettik, bunlar zorlu maçlardı. Şimdi eşit güçteki takımlarla oynayacağız. Bu oyunu referans alarak sürdürmemiz gerekiyor. Galatasaray’ı da kutluyorum. Yoğun periyoda rağmen, iyi gittiler. Bugün son periyoda kadar çaba sarf ettik ama olmadı” ifadelerini kullandı.

"BU FUTBOLU DEVAM ETTİRMELİYİZ"

İkinci yarıda oynadıkları 4 maçta 0 çektiklerini ancak yalnızca 1 sıra yer değiştirdiklerini söyleyen Kemal Özdeş, “Bu bölgelerdeki takımlar birbirlerinden puanlar alıyorlar. Geçen yıldan kalan bir iskelet kadro var ve bu oyun formatıyla istediğimizi alacağımızı düşünüyoruz. Üst üste maç kaybetmeyi tamir etmek güç. Bugün belki fırsattı bizim için ama olmadı. En azından bu standardı devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçı kazanmak için çalışmalıyız. Küme düşmek gibi bir kaygımız yok” dedi.

Özdeş son olarak ertelenen Trabzonspor maçıyla ilgili olarak “Bu maçın tarihiyle ilgili bir talebimiz yok. Federasyon maç programını açıkladı. En kısa zamanda oynanmasını isterim” diyerek sözlerini tamamladı.

PENALTI TEPKİSİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın toplantısının ardından karma alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdeş, ilk yarının son anlarında Galatasaraylı Seri’nin elle oynadığını belirterek pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Galatasaray maçının ardından karma alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Özdeş maçı değerlendirerek sözlerine başladı. Galatasaray’ın ikinci yarının en formda takımı olduğunu ifade eden Özdeş, “Kupanın ikinci ayağında biraz yıprandılar. Hafta içinde kurguladığımız oyunu oynamak önemliydi. Bunu da genel anlamda oynayabildik. Galatasaray’ın topla çıkışını baskı altına alabildik. Oyunu da tutabildik. İlk yarının ikinci bölümünde çıkarken yaptığımız top kayıpları zor anlar yaşattı bize, ilk yarının son dakikasında penaltı golüyle de geriye düştük. İkinci yarıda temaslı oyun bizi yordu, hücum niteliğini düşürdü ama topa sahip olduğumuzda üçüncü bölgeye kadar gidebildik. Golü atabilecek pozisyonlar da bulduk. Maçın son anlarında oyuna da ortak olduk. Galatasaray kaliteli oyunculardan kurulu, takım oyunu oynayan bir ekip. Bugün belki puan almak hakkımızdı ama ben bu oyunu standart olarak görüyorum. 13 haftada iç sahada daha çok maçımız var ve kendi ayarımızdaki takımlarla oynayacağız” diye konuştu.

İlk yarının son dakikasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Kemal Özdeş, “Seri’nin elle oynadığı pozisyon bence penaltı. Maçın dördüncü hakemine sordum, elle oynama var, penaltı var mı diye sordum ama ‘yok’ dedi. İzlendiğinde penaltı. Maçın sonucunu bununla ilişkilendirmek istemiyorum. Maçın son anına kadar gol atabilecek pozisyon da buldu takımım. Ama bugünün oyununu takımıma referans olarak alıyorum. Oyunculara da söyledim, bu futbol için aynen devam dedim” dedi.

Gökhan Töre’yi kırmızı kart görmemesi için oyundan aldığını da söyleyen Özdeş, “Gökhan Töre, kendisini oyundan almamı anlayışla karşıladı. Son topta atılabilirdi de. Topun yönünün aut olduğunu göstererek kartını kullanmadı hakem, burada atılabilirdi. Ben de bu nedenle bu değişikliği yaptım” diyerek sözlerini tamamladı.