KDV TEBLİĞ DÜZENLEMESİ NEDİR?

Hükümet, KDV oranlarını istismar eden, vergisini doğru oranda vermeyen işletmelere alanların yeniden düzenleneceğini ifade etti.

Kanuna göre üç farklı KDV oranı bulunuyor;

-Temel gıda maddelerinden yüzde 1 oranında KDV,

-Yeme-içme, sağlık, eğitim, tekstil, konaklama gibi bazı mal ve hizmetleri için yüzde 10 KDV,

- İki kategoriye girmeyen sektörler için de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

Ancak son zamanlarda işletmelerin vergiden kaçmak için verdikleri hizmeti doğru KDV'lendirmediği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kayıt dışılık ile mücadele etmek için harekete geçiyor.