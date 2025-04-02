Kayseri'de Mimar Sinan etkinlikleri

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir'den Mimar Sinan etkinlikleri
Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "2-12 Nisan Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri" düzenlenecek
Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "2-12 Nisan Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri" düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinliklerin açılış programı 9 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de Ağırnas'ta gerçekleştirilecek.
Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri'nde, 2-12 Nisan günleri arasında atölye çalışmaları, 9 Nisan'da Mimar Sinan'ı Anma Töreni Fotoğraf Sergisi ve Ağırnas Gezisi, 10 Nisan'da "Sinan'ın Kentinden Mimar Sinan'a Bakmak" paneli, Mimar Sinan Çağından Günümüze Akan Tınılar Konseri ve Eskiz Atölyesi Sergi Açılışı, 11 Nisan'da ise Mimar Sinan'ın İzinde Onur Yılları Plaket Töreni düzenlenecek.
Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri'ne Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kayseri Mimar Sinan Araştırma Uygulama Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve ÇEKÜL Vakfı destek verecek.
*Haberin görseli AA arşivinden alınmıştır.