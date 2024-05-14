Kayseri'de İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı

Kayseri Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların paydaşlığında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda 200 firma stant açtı.

Vali Gökmen Çiçek, buradaki konuşmasında, Kayseri'nin katma değer üretip Türkiye için faydalı olmaya çalışan iller arasında yer aldığını söyledi.

"Sanayi şehri" ifadesinin Kayseri'ye çok yakıştığını belirten Çiçek, zaman zaman şehirdeki sanayi kuruluşlarını ziyaret ettiğini, işverenin çalıştıracak eleman bulamadığını ve bunun kendisine sıklıkla iletildiğini dile getirdi.

Fuarın, kentte iş arayanlar için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle dedi:

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"İşveren iş ararken, ilçe ziyaretlerinde, çarşıda esnafımızı ziyaret ederken karşılaştığımız hemşehrilerimiz benden iş istiyor. Bir tarafta işveren çalıştıracak eleman arıyor, bir tarafta çarşıda, pazarda birçok kişi benden çalışacak iş istiyor. Burada bir problem var. Dolayısıyla işveren ve iş arayanların bir araya getirilerek büyük bir tanıtımla fuar yapmanın önemli olacağını kentteki protokol üyelerimizle yaptığımız toplantıda değerlendirdik. Bu sadece istihdamı ve ihracatı artırmak için değil bu şehrin huzuru için çok önemli. Şu ana kadar 200 firmanın katıldığını biliyoruz. Aslında katılmak isteyen yedekte bekleyen çok sayıda firma da var fakat baştaki planlamamızın bu şekilde olması, alanı ona göre ayarlamamızdan dolayı bu arkadaşlarımızı fuara alamadık. Şu an fuara katılanlar acilen 5 bin 750 kişiyi istihdam etmek istediklerini belirttiler, bunların formları ve sözleşmeleri imzalandı. 5 bin 750 kişinin bu fuarda işe girmesini bekliyoruz. Belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımızı alkışlamak istiyorum, bütün ilçelerimizden otobüsle vatandaşlarımızı buraya getirdiler."