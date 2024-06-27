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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı | Son dakika haberleri, Muğla haberleri | Son dakika haberleri

        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!

        Muğla'da, tartıştığı damadı 24 yaşındaki Bahtiyar Öztürk'ü, 7 yerinden bıçaklayan ve olayın ardından kayıplara karışan 50 yaşındaki Ergün Göçmen, 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 08:00 Güncelleme: 27.06.2024 - 08:00
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        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
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        Muğla'da olay, 14 Haziran'da saat 01.30 sıralarında Yatağan ilçesi merkezinde meydana geldi. Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk (24), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        GENÇ KADIN DURUMU BABASINA ANLATTI

        Hayatını kaybeden Bahtiyar Öztürk, 24 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Bahtiyar Öztürk, 24 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre Gülgün Öztürk tartışmanın ardından babası Ergün Göçmen'e durumu anlattı. Kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        DAMADINI 7 KEZ BIÇAKLADI

        Ergün Göçmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
        Ergün Göçmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DAMAT HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık görevlilerinin Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ KÖMÜRLÜKTE YAKALANDI

        Polis, otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla Ergün Göçmen'i saat 00.30 sıralarında Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde annesine ait evin kömürlüğünde yakaladı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Ergün Göçmen, sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Muğla
        #Son dakika haberler
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