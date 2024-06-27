Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
Muğla'da, tartıştığı damadı 24 yaşındaki Bahtiyar Öztürk'ü, 7 yerinden bıçaklayan ve olayın ardından kayıplara karışan 50 yaşındaki Ergün Göçmen, 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalandı
Muğla'da olay, 14 Haziran'da saat 01.30 sıralarında Yatağan ilçesi merkezinde meydana geldi. Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk (24), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
GENÇ KADIN DURUMU BABASINA ANLATTIHayatını kaybeden Bahtiyar Öztürk, 24 yaşındaydı.
DHA'da yer alan habere göre Gülgün Öztürk tartışmanın ardından babası Ergün Göçmen'e durumu anlattı. Kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
DAMADINI 7 KEZ BIÇAKLADIErgün Göçmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DAMAT HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ KÖMÜRLÜKTE YAKALANDI
Polis, otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla Ergün Göçmen'i saat 00.30 sıralarında Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde annesine ait evin kömürlüğünde yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ergün Göçmen, sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.