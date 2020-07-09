Tepebağlı, Kovid-19 salgına karşı ilçede tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer yerlere baktığımız zaman çok fazla konutu olmayan, günübirlik ziyaretlerin yapıldığı yerler. Çamlıyayla'da ise herkesin evi var. Dolayısıyla bu evlerinde rahatlıkla ikamet edebiliyor, yaz dönemini Çamlıyayla'da geçirebiliyorlar. Günübirlik gelen insanlarımız için de kamp alanlarımız ve otellerimiz var. İlçe merkez nüfusu 2 bin 800 ve 11 bin 500 konut var. Yaz aylarında bu nüfus 80 bini aşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar burayı bir barınak olarak gördükleri için marttan itibaren yaylalarımıza gelmeye başladılar. Çamlıyayla şu anda dolmaya yakın. İnsanlar koronavirüs salgını nedeniyle oluşan sıkıntılı süreci burada geçirmeye çalışıyor. İlçemizde virüs vakasıyla karşılaşmadık. Çamlıyayla insanların hem rahat rahat tatil yapabileceği hem huzur bulabileceği bir yer. Doğası çok güzel, her taraf yeşil alan, sular akıyor."