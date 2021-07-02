Katılımevim’in İntibak Planı BDDK tarafından onaylandı

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman sistemine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Katılımevim, kanun tarafından belirlenen yükümlülükleri tamamlayarak BDDK’ya (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) intibak başvurusu yapan ilk tasarruf finansman şirketi olmuştu. Başvuru yapan 35 şirketin detaylı incelemesinin ardından süreci tamamlayan BDDK, intibak planı onaylanan şirketleri açıkladı. Sektörün öncü kuruluşları arasında yer alan Katılımevim, kurulun kapsamlı değerlendirmesi sonucunda intibak planı onaylanarak lisanslama sürecine dahil oldu.
"MUTLAK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ"
Katılımevim’in BDDK tarafından intibak planının onaylanmasının ardından konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, “Katılımevim olarak sektörde BDDK’ya intibak başvurusunu gerçekleştiren ilk firma olmuştuk. Kurulduğumuz günden bugüne attığımız her adımda yasal yükümlülüklerimizin bilinciyle hareket ettik. Dolayısıyla şeffaf ve hesap verebilirlik daima en önemli ilkelerimiz olmuştur. BDDK tarafından yapılan açıklama ile markamızın lisans sürecinin başladığını duyurmaktan mutluyuz. İntibak planı onaylanan bir marka olarak müşterilerimize sağladığımız güvencenin artık daha güçlü olması bizi gururlandırdı. Bu sürecin her aşamasında mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak önceliğimiz olacak ve mevcut çalışmalarımızı da en iyi şekilde iyileştirmeye devam ederek, daha güçlü şekilde büyümemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Tasarruf finansman sektöründe denetim ve gözetime elverişli, faaliyetlerini güvenilir bir zeminde icra edebilmesi amacıyla şirketlerin kuruluş izinleri kapsamında BDDK’ya intibak planı sürecinde 35 şirket başvurdu. İntibak planı onaylanan az sayıdaki tasarruf finansman şirketlerinden biri de Katılımevim oldu. Yüksek hizmet kalitesiyle müşteri memnuniyetinin bilincinde olan Katılımevim yasal alt yapı sürecinde ilk aşamayı geçerek sektörün güvenilir markası olduğunu bir kez daha gösterdi.
Sektördeki faaliyetlerine güçlü bir şekilde devam eden Katılımevim, yasal yükümlülükler kapsamında teknolojik alt yapısı, yeterli mali gücü, deneyimli yönetim ve organizasyon yapısı ile sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında müşterileriyle buluşan Katılımevim, 55 şubesiyle bine yakın kişiye istihdam sağlıyor.
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