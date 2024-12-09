Kasımda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, kasımda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 2,68, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,77 yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,04, külçe altın yüzde 0,63 ve avro yüzde 2,66 yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,03 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 1,1 reel getiri sağlarken DİBS yüzde 0,78, dolar yüzde 1,58, külçe altın yüzde 2,16 ve avro yüzde 4,17 kayba yol açtı.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,87, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,59, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,86 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,34, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.