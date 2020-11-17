C3 Aircross ise 230 bin TL’den başlayan fiyatı ve seçili modellerinde geçerli 2 bin TL nakit alım indirimi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği ile bayilerde yerini almış durumda. Markanın C3 modeli de 151 bin 500TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.