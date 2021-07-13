13 milyar liralık karşılıksız çek düzenlemesi

Geçen yıl çıkartılan kanunla, karşılıksız çek suçlarında hapis cezalarına af niteliğinde düzenleme yapılmıştı. Söz konusu düzenleme ile 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulmuş, hükümlünün tahliye tarihinden itibaren çek bedelinin yüzde 10’unu üç ay içinde, kalanını ise ikişer ay arayla 15 taksitte ödeyebilmesine olanak tanınmıştı. Daha sonra yapılan ikinci düzenlemede üç aylık süre bir yıla çıkartılmıştı.



Bir yıllık ödeme süresi 30 Haziran’da dolduğu için AK Parti milletvekillerince TBMM’ye sunulan yasa teklifi ile yeni bir uzatmaya gidilecek. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden yasa teklifi ile 24 Mart 2020 tarihi ile 30 Nisan 2021 tarihi arasındaki karşılıksız çek suçları da kapsama alınırken, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılacak. Kalan kısım ise 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödenecek.

SON BİR YILDA 13 MİLYAR LİRALIK KARŞILIKSIZ ÇEK

Geçen yıl mart ayından bu yılın nisan ayı sonuna kadar olan dönemde yaklaşık 180 bin adet çek karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çek tutarı ise 13 milyar lirayı buldu. TBMM’deki yasa teklifi ile son bir yılda 13 milyar liralık karşılıksız çek keşidecisi 30 Haziran 2022 tarihine kadar çekin yüzde 10’unu ödediği takdirde hapis cezasından kurtulacak.

BARAN’DAN FON ÖNERİSİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, TBMM’deki karşılıksız çek düzenlemesiyle borçluların mağduriyeti giderilirken alacaklıların mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti. Geçen yıl salgın koşullarında yapılan düzenlemeyle 24 Mart 2020'ye kadar işlenen karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulduğunu kaydeden Baran, şimdi 30 Haziran 2021 tarihine kadar olanlar da dahil edilerek kapsamın genişletildiğine dikkat çekti.



Karşılıksız çek konusunun 10 yılı aşkın süredir ülke gündeminde yer aldığını belirten Baran, çekte keşideci ve lehtar dışında çek defteri veren bankaların da taraf olduğunu vurguladı. Baran, keşidecinin de lehtarın da mağduriyetini önleyecek düzenlemeyle konunun kökten çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.



Baran, bankaların verdiği çek yaprağından sorumlu olduğu tutarın artırılması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

“Bankaların çek defteri verme konusundaki cömertliği, keşidecilerin de ticari hayatlarına uyumsuz rakamlarla çek yaprağı imzalamaları sonucu, çek karşılığı ticaret yapanlar mağdur oluyor. Konu mahkemelere yansıdığında ve hapis cezası söz konusu olduğunda keşideci de mağduriyet yaşıyor. Çek yüzünden kimse hapis yatmasın ancak alacaklılar da gerçekleştirdiği ticari faaliyetin karşısında aldığı çeki tahsil etmek için uzun süren taksitler ve enflasyon karşısında ezdirilmesin. Karşılıksız çek yüzünden hapis yatan ya da hapis yatma tehlikesi bulunan kadar, yaptığı ticaretin karşılığını tahsil edemeyerek mağduriyet yaşayan binlerce vatandaşımız da var. Halihazırda TBMM gündeminde yer alan çek borçlarını öteleyerek taksite bağlayan düzenleme, bir tarafın mağduriyetini giderirken diğer tarafın mağduriyetine yol açma tehlikesi içeriyor. Konunun tekrar tekrar gündeme gelmemesi için bankaların çek yaprağında yazan meblağın en az yüzde 10'unu garanti etmesi bu sorunun önüne geçilmesi için önemli bir adım olacaktır."

Karşılıksız çekte, lehtarın alacaklarını peşin tahsil etmesine, keşidecinin de taksitle ödeyebilmesine imkan veren, kamunun destekleyeceği fonla çözüm üretilebileceğini vurgulayan Baran, "Alacaklı parasını bu fondan peşin tahsil ederken, borçlu yasal düzenlemeyle belirtilen sürelerde taksitler halinde ödemesini gerçekleştirebilir. Bu yapıyla salgın sürecinde hapisten çıkan ancak kapanmalar nedeniyle borçlarını ödeyemeyen keşidecilere borcunu öteleme ve taksitle ödeme imkânı verilirken alacaklıların da tahsilatlarını yapıp, iş hayatlarına odaklanmaları sağlanabilir. Sonuçta kazanan ülke ekonomisi olur" dedi.