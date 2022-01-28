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Toplu taşıma araçları üreticisi Karsan, Norveç’e elektrikli otonom otobüsü ihraç etmeye başladığını açıkladı. Norveç’in Stavanger şehrinde rota çalışmalarına başlayan Otonom e-ATAK'ın, Karsan’ın Kuzey Avrupa pazarına ilk elektrikli araç teslimatı olduğu kaydedildi.

Özel operatör VY Buss’a satışı yapılan ve bölgenin taşımacılık şirketi Kolumbus tarafından hizmete sunulacak olan Otonom e-ATAK'ın, Avrupa’nın “şehir hattında kullanılacak ve şehir içi yolcularını taşıyacak ilk elektrikli otonom otobüsü” unvanını da elde ettiği bildirildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, "Kuzey Avrupa pazarına ilk ihracatımızı 8 metrelik elektrikli otonom otobüsümüz e-ATAK ile Norveç’e gerçekleştirdik. Teslimatını gerçekleştirdiğimiz aracımızın Avrupa’da şehir içinde ilk kez gerçek yolcu taşıyacak otonom teknolojili bir otobüs olması sadece Karsan için değil Türk otomotiv sanayi içinde çok büyük bir anlam taşıyor" dedi.

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Karsan Ar-Ge tarafından yürütülen Otonom e-ATAK projesinde, bir başka Türk teknoloji şirketi ADASTEC’le iş birliği yapıldı. ADASTEC’in geliştirdiği Seviye 4 otonom yazılımları, Otonom e-ATAK’ın elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi.

Otonom e-ATAK, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve toplamda 230 kW güce ulaşabiliyor. 8.3 metrelik araç, 52 kişilik yolcu kapasitesine ve 300 km’lik menziline sahip. Otonom e-ATAK, AC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor.