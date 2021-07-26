Bir süre önce otonom elektrikli ticari aracını sergileyen yerli üretici Karsan, Avrupa'ya 200 adede yakın elektrikli araç satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Karsan CEO'su Okan Baş, 2020 yılında yüksek teknolojili araçların ihracatına odaklandıklarını bildirerek, "2018’de başladığımız yeni teknolojilere yatırım hamlemiz ile global pazarların ihtiyaçlarına uygun sıfır emisyonlu çözümler üretme stratejimizin meyvelerini 2020’de topladık. Geldiğimiz noktada elektrikli araçlarımızla 30’dan fazla Avrupa şehrinde toplam 200 adede yakın satış gerçekleştirdik. Bugün yüzde 100 elektrikli araçlarımız olan Jest Electric ve Atak Electric, Avrupa’nın 30 şehrinde görev yapıyor ve bu araçlar 1 milyon kilometreyi aşkın yol yaptılar" dedi.

Karsan'ın araçlarının Avrupa'da segment lideri olduğu belirten Baş, "Avrupa’da pazara sunulduğu 2019 yılında yüzde 24 pazar payı elde eden Jest Electric, 2020’de yüzde 43 pazar payına ulaşarak 3.5-6 ton segmentinin lideri oldu" bilgisini paylaştı.

OTONOM ATAK İTÜ'DE KULLANILACAK

Okan Baş, ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan Seviye-4 Otonom teknolojiye sahip Otonom Atak Electric’i Romanya’ya teslim ettiklerini, Avrupa’nın farklı ülkeleriyle sipariş görüşmelerinin sürdüğünü ve ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite için de otonom aracı hazırladıklarını açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği gerçekleştirdiklerini de kaydeden Baş, "Bu kapsamda Otonom Atak Electric’i 2021-2022 eğitim öğretim dönemine yetişecek şekilde üretmeyi ve İTÜ’ye teslim etmeyi hedefliyoruz. Otonom Atak Electric’in İTÜ’nün Ar-Ge faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek" dedi.

'YENİ ELEKTRİKLİLER YOLDA'

Karsan'ın gelecek planları hakkında da konuşan Baş, "Atak Electric bir ara istasyondu. Otonom Atak Electric ise bizim odak noktamız. Elektrikli araçlarımızı otonom araçlar için bir basamak olarak kullandık. Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Bundan sonra devreye alacağımız her ürün otonom hazırlıklı olacak. Seviye 4 otonom özelliklerinin tümüne adapte olabilecek. Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Karsan tesislerinde, Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlar, Menarinibus için 10-12-18 m otobüsler ve Karsan markası altında Jest, Atak ve Star modelleri üretiliyor.

Şirketin BMW ile olan iş birliği kapsamında ise, yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin, yerli teknoloji şirketi ADASTEC ile de Seviye 4 Sürücüsüz otobüs Autonomous Atak Electric modelinin üretimi gerçekleştiriliyor.