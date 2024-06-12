'Karne Coşkusu' Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde

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İş Sanat, çocukların karne coşkusunu Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde bayram tatili dönemine özel olarak düzenlediği çeşitli atölyelerle kutluyor. Çocuklar bu ücretsiz atölyelerde Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserleri ve sanatçılarını tanırken aynı zamanda eserlerin üretim teknikleri, sergilenmesi ve restorasyonu hakkında bilgi edinecek; tablolar ve heykellerden ilhamla kendi ürünlerini tasarlayacak.

Beyoğlu’nda bulunan müzede 18-30 Haziran tarihleri arasında devam edecek ücretsiz atölyeler hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için rhm.atolye@issanat.com.tradresiyle iletişime geçebilirsiniz.

REKLAM BENİM KUMBARAM 18 Haziran Salı, 13.00 / Yaş grubu: 6-9 yaş Bu atölyede çocuklar, Edip Hakkı Köseoğlu’nun Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen 1957 tarihli “Kumbaralı Çocuk” eserinden yola çıkarak İş Bankası’nın ikonik kumbarasını konuşacak ve müzenin kalıcı sergisi “Türk Resmini İzlemek”teki eserlerden ilhamla kendi kumbaralarını tasarlayacak. GEÇMİŞTEN GELEN MİSAFİR 19 Haziran Çarşamba, 14.00 & 22 Haziran Cumartesi, 16.00 / Yaş grubu: 7-12 yaş

Çocuklar bu atölyede resimlerin arka planına odaklanarak sanatçıların resimlerinde yarattıkları mekânları keşfedecek. Ziya Keseroğlu’nun “Enteriyör” isimli eserinden İbrahim Çallı’nın “Gül Koklayan Kadın”ına; Eşref Üren’in iç mekân resimlerinden Osman Hamdi Bey’in kendine özgü tekniklerle oluşturduğu eşsiz tablolarına, pek çok eserdeki mekânlar detaylıca incelenecek. Sergi turunun ardından çocuklar hayallerindeki mekânları tasvir ederek Osman Hamdi Bey’i kendi resimlerine davet edecek. REKLAM KARTPOSTALLARDA SAKLI İSTANBUL HATIRALARI

20 Haziran Perşembe, 14.00 / Yaş grubu: 7-12 yaş Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisi “İstanbul’un Resmi”nde önce keyifli bir İstanbul turuna çıkacak olan çocuklar, İstanbul’un simge yapılarını tanıyacak ve İstanbul’a özgü pek çok unsuru keşfedecek. Çocuklar bu sergiden ilhamla İstanbul anılarını kartpostallara işleyerek sevdikleri birine göndermek üzere kendi kartpostallarını tasarlayacak. FİKRET MUALLA VE ABİDİN DİNO’DAN İLHAMLA KARTPOSTALLARLA DOSTLUK ATÖLYESİ 21 Haziran Cuma, 13.00 / Yaş grubu: 7-12 yaş

Bu atölyede Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı sergisi “Türk Resmini İzlemek”ten ilham alacak olan çocuklar, geçmiş dönemlerde sıklıkla kullanılan kartpostalların işlevini öğrenmekle işe başlayacaklar. Dijitalleşme öncesinden yaşayan ressamlar arasındaki görsel iletişim yöntemlerinden birisi hakkında fikir sahibi olurken Fikret Mualla ve Abidin Dino gibi sanatçılar arasında kurulan dostlukları ve bunların sanatlarına nasıl yansıdığını da keşfedecekler. Atölye alanında sanatçı rolüne bürünen çocuklar, seçtikleri boyalarla kendi özgün kartpostallarını sergi turu kapsamında üretecekler.

REKLAM ESERLERİ KORUYOR, ONARIYORUM 23 Haziran Pazar, 16.00 / Yaş grubu: 9-12 yaş Bu atölyede çocuklar sanat eserlerinde kullanılan malzemeler ve teknikler üzerine konuşacak; müzede sergileme, koruma, konservasyon ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alacaklar. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ekibinde yer alan konservatörlerle tanışarak eserler üzerinde yapılan işlemlere tanıklık ederken uygulama pratiği de kazanacaklar. ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU’NDAN İLHAMLA YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ

30 Haziran Pazar, 16.00 / Yaş grubu: 9-12 yaş Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen heykelleri inceleyecek olan çocuklar, sanatçıları tanıyacak ve kullandıkları teknikler hakkında fikir sahibi olacaklar. Sergi turunun ardından çocuklar, heykeltıraş Zühtü Müridoğlu’ndan ilham alarak kendi heykel çalışmalarını üretecekler.