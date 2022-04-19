Kardashian ailesine büyük şok!

Attıkları her adım olay olan Kardashian ve Jenner ailesi, bu kez Rob Kardashian'ın eski sevgilisi ve çocuğunun annesi Blac Chyna ile olan davaları ile gündemde.
Chyna, aileye karşı 108 milyon dolarlık saldırı, darp, aile içi şiddet ve itibarını zedelemeyi de kapsayan dava açtı. 5 yaşındaki kızının babası gerçek adı Angela Renee White olan Rob Kardashian'ı 'istismarcı' olarak nitelendiren model Blac Chyna, ailenin her şeyi 'şov için' kullandığını da iddia etti.
Bugün ise davanın jüri seçimi vardı.
Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ndeki jüri seçimi sırasında Kardashian ve Jenner ailesinin avukatı Michael Rhodes, adaylarını belirlemek için ailenin kamera karşısına geçtiği reality şovla ilgili herhangi bir olumlu ya da olumsuz fikirleri olup olmadığını sordu.
KARDASHİAN AİLESİ BU SÖZLERE ÇOK BOZULDU
Bunun üzerine 50- 60 yaş aralığındaki bir jüri adayı, Kardashianların TV şovu 'Keeping Up With The Kardashians'ı hiç izlemediğini belirtirken, "Ancak Kim Kardashian'ın seks kasetini izledim. Bu yüzden tarafsız olabileceğimi düşünmüyorum." dedi. İsmi açıklanmayan jüri adayının bu lafı üzerine salonda gülüşmeler yaşanırken, Kardashian'ların bu duruma çok bozulduğu ifade edildi.
Page Six'in haberine göre; Khloe Kardashian'ın, bu sözler üzerine ablası Kim'in saçlarını düzelterek onu rahatlatmaya çalıştığını aktardı. Gazete, Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın da jüri adayının verdiği bu yanıttan rahatsız olduğunu ve olumsuz anlamda başını salladığını ifade etti.
"ÇOK SİNİRLİ GİTTİLER"
Kim Kardashian'ın duyduklarından sonra çok rahatsız olduğu ve kardeşi Khloe ve annesi Kris ile mahkeme salonundan ayrılırken sinirli bir ifadeleri olduğu da belirtildi.
Davayı açan Blac Chyna ise annesi Tokyo Toni ve avukatı Lynne Ciani ile birlikte salonda olduğu vurgulandı.
RAY J İLE AŞK YAŞAMIŞTI
Kim Kardashian'ın söz konusu seks kaseti yıllar önce henüz bu kadar ünlü değilken o dönemdeki sevgilisi şarkıcı Ray J ile çekilmişti. Kardashian, 2018 yılında katıldığı bir TV programında o kasetin çekildiği sırada uyuşturucu etkisi altında olduğunu söylemişti.
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