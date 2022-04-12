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Kim Kardashian ile Pete Davidson'dan ilk fotoğraf!

Kanye West ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay noktalayan Kim Kardashian, komedyen Pete Davidson'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Reality show yıldızı, önceki gün sevgilisiyle fotoğraflarını ilk kez Instagram'dan paylaştı

12.04.2022 - 07:42 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kim Kardashian, adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Kardashian, West'ten boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisi komedyen Pete Davidson'la aşkını artık sosyal medyaya taşıdı.

  • AŞIKLARDAN İLK FOTOĞRAF

    Geçtiğimiz ay mahkeme tarafından resmen bekar ilan edilen Kim Kardashian, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Davidson'la çıktığı akşam yemeğinde pozlar veren ünlü yıldız, o kareleri de yaklaşık 300 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

  • Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliden Kardashian, Pete Davidson'la fotoğraflarını, "Gece atıştırmalığı..." notuyla paylaştı. Mutluluğunu sergileyen Kim Kardashian'ın gönderisi 8 milyondan fazla beğenildi.

  • İTİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ

    Öte yandan evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmemişti.

  • '14 ŞUBAT'TA KAMYON DOLUSU GÜL

    Ünlü rapçi, ayrıca '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

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