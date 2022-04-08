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Kris Jenner eski eşi Caitlyn Jenner hakkında konuştu

Kris Jenner cinsiyet değiştiren eski eşi Caitlyn Jenner hakkında konuştu

Kris Jenner, kızları Kendall ve Kylie'nin babası olan eski olimpiyat şampiyonu Caitlyn Jenner'ın cinsiyet değiştirme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu

08.04.2022 - 18:14 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kardashian kardeşlerin annesi Kris Jenner'ın (66) ikinci eşi olarak tanınan Bruce Jenner (72), daha sonra cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmiş ve Caitlyn adını kullanmaya başlamıştı.

  • Kris Jenner, 1991-2015 yılları arasında evli kaldığı Caitlyn Jenner ve ailesinin bu değişime verdiği tepkiye dair konuştu.

    Amerikalı gazeteci Robin Roberts'ın sorularını yanıtlayan reality show yıldızı, eski Olimpiyat şampiyonu Caitlyn Jenner'ın cinsiyet değiştirmesinin aile için "büyük bir şok" olduğunu, çünkü "ailenin o zamana kadar hiçbir şey bilmediğini" anlattı.

  • Ancak Caitlyn Jenner, Kris Jenner'ın konuyla ilgili bilgisinin olduğunu söylemişti. Kris Jenner, eski eşinin süreciyle ilgili konuşurken bu bilgiyle çelişen açıklamalarda bulundu ve "Bence büyük bir şoktu. Buna katlanmak korkutucuydu çünkü düşünsenize hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir şey." dedi.

  • Kris Jenner ile evliliğinden Kendall ve Kylie adından iki kızı bulunan Caitlyn'in cinsiyet değiştirme süreci Jenner'dan ayrıldıktan iki yıl sonra başlamıştı.

    Kris Jenner verdiği mülakatta, eski eşinin trans oluşunu doğrudan kabul etmek zorundaymış gibi düşünmediğini söyledi. Jenner, "Bunun, direkt olarak kabulleneceğim, karşı koyacağım ya da anlayacağım bir konu olduğunu hiç düşünmedim. Anlamadığım bir şeydi." diye konuştu.

  • Kris Jenner, Caitlyn Jenner ile şimdiki ilişkilerinin arkadaşça olduğunu söyledi. Ancak eski evli çiftin arası geçmişte bu kadar iyi değildi. Caitlyn Jenner, 2017’de yayımladığı anılarını içeren ‘The Secrets Of My Life’ (Hayatımın Sırları) kitabında, cinsiyet krizini Kris Jenner’ın önceden de bildiğini söyleyince araları açılmıştı. Kris Jenner, kitapta yazılanların “düzmece” olduğunu söylemişti.

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