Kris Jenner ile evliliğinden Kendall ve Kylie adından iki kızı bulunan Caitlyn'in cinsiyet değiştirme süreci Jenner'dan ayrıldıktan iki yıl sonra başlamıştı.

Kris Jenner verdiği mülakatta, eski eşinin trans oluşunu doğrudan kabul etmek zorundaymış gibi düşünmediğini söyledi. Jenner, "Bunun, direkt olarak kabulleneceğim, karşı koyacağım ya da anlayacağım bir konu olduğunu hiç düşünmedim. Anlamadığım bir şeydi." diye konuştu.