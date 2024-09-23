Karadut oyuncuları ve konusu: Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni sezon dizilerinden olan Karadut, ekran yolculuğuna başlıyor. Bu sebeple Karadut oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı dizi; aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alıyor. Peki, Karadut oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Karadut konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında detaylar…
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Karadut, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız’ı başrolde buluşturan Karadut oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan yapım, kariyerine ve ailesine yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini ele alıyor. Peki; Karadut konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, ATV'nin yeni dizisi Karadut oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
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KARADUT DİZİSİ NE ZAMAN?
Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu’nun oturduğu ATV ekranlarının yeni dizisi Karadut, 23 Eylül Pazartesi akşamı başlıyor.
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KARADUT DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Karadut dizisi, hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini ele alıyor.
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Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır.
Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.
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KARADUT DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Karadut dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;
İrem Helvacıoğlu (Zuhal Erdem), Şükrü Özyıldız (Tayfun Karca), Aslı İnandık (Figen Erdem Yüksel), Burak Dakak (Bora Karca), Selin Türkmen (Aslı Erdem), Ebrar Karabakan (Begüm Erdem), Onur Gürçay (Ayhan Yüksel), Naz Elmas (Nihan Akıncı), Rami Narin (Alp Velioğlu), Elif Nur Kerkük (Eylem Tetik), Yaşar Aydınlıoğlu (Alpay Velioğlu), İpek Ayaz Kortunç (Hayriye Kılınç) ve Engin Şenkan (Çetin Erdem)
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KARADUT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Karadut dizisi, İstanbul’un çeşitli semtlerdinde çekiliyor. Çekimlerin büyük bir kısmının Nişantaşı'nda gerçekleştirildiği belirtiliyor.
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KARADUT 1. BÖLÜM KONUSU
Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir.
Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal, kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarını izlerken bir kez daha yalnızlığıyla yüzleşir.
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Bu sırada tesadüf eseri yoluna çıkan kişinin hayatını değiştireceğinden habersizdir.
Tayfun'la kaderi sürekli kesişen Zuhal, duygularına karşı koymaya çalışır.
Tayfun, Zuhal'in direncini anlamaya çalışırken beklenmedik bir trajedi Zuhal'in babasına ettiği yeminin arkasındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.
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