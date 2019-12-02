Güler, şu an yolun birleşip çalıştığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Herhangi bir tır yol üzerinde gidip gelebiliyor ama bunun daha süratli şekilde alışılmış bir yol olarak kullanılması için bazı kısa rötuşlar yapılması lazım. Bir de konteyner limanıyla bunun takviye edilmesi lazım. Bunu da eğer Ünye'ye gerçekleştirirsek, bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor, o zaman bunun güzergahı üzerindeki hareket daha da artmış olacak. Yani bu müthiş bir çalışma. Hemen hemen hepsi bitti. Yüzde 95'in üzerinde bitti. Geri kalan şeyler de ufak rötuşlar, düzenlemeler."