Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşti.



2019 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 738 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.





