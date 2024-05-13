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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanacak: Hangi önlemler alınacak? - İş-Yaşam Haberleri

        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanacak: Hangi tasarruf önlemleri alınması planlanıyor?

        Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, bugün saat 10.00'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Peki hangi tasarruf önlemlerinin alınması bekleniyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 08:01 Güncelleme: 13.05.2024 - 08:01
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        Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, bugün saat 10.00'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

        BİRÇOK ALANDA ÖNLEM ALINACAK, HEDEF 100 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

        Pakette makam araçlarından kamu binalarının kullanımına, doküman basımından eğitim ve tören faaliyetlerine, yurt dışı seyahatlerden istihdama kadar birçok alanda kamu harcamalarına neşter vurulacak.

        Buna göre mal ve hizmet alımlarında yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesinti olacak.

        Paketin açıklamasın ile birlikte harcamalar sıkı kontrol edilecek. Kaynaklar etkin projelerde kullanılacak.

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        Tasarruf kalemleri tek tek listelenecek. Takibi için ise bir sistem kurulacak.

        Çalışma ile hedef 100 milyar liralık bir tasarruf sağlanması.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE SONRASI AÇIKLAMIŞTI

        Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da kamuda ciddi bir tasarruf adımı atılacağını belirtmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda tasarrufa ilişkin "Enerji faturamız büyümemize paralel olarak kabarıyor. Üretim, yeni pazarlara ihraç ederek, içeride tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Daha az kaynak kullanarak daha büyük etki oluşturacak projelere ağırlık vereceğiz. Buna kamu olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edeceğiz" demişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. Hem vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağız. Ekonomi yönetimimizi bu konuda gerekli çalışmaları tekemmül ettirmek için talimatlandırdım" diye eklemişti.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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