Kamu tasarruf planı'nın açıklanmasıyla kamu harcamalarına yönelik ele alınacak tedbirler de belirlendi. Bu tasarruf maddelerinden biri olan kamuda uzaktan ve esnek çalışma modeli gündeme geldi. Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında kamu personeli için 6 farklı çalışma modeli öngörülüyor. Şimdi, milyonlarca kamu personeli yeni düzenlemenin nasıl olacağını merak ediyor.

Habertürk TV'ye katılan SGK Uzmanı/Eski SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, kamu personeli için düşünülen esnek ve uzaktan çalışma modeli hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. İşte, Göktaş'ı açıklamalarından başlıklar...