Kalyon Enerji, Türkiye'nin en büyük 2. GES projesi için yurt dışından 249 milyon euro kaynak temin etti - Enerji Haberleri

Kalyon Enerji, Türkiye'nin en büyük 2. GES projesi için yurt dışından 249 milyon euro kaynak temin etti - Enerji Haberleri

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Kalyon Enerji, daha evvel yatırımını tamamladığı Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar GES için de yine UKEF garantörlüğünde 291 milyon dolar finansman sağlamış ve bu finansman bu tür bir proje için UKEF’in sağladığı en yüksek tutarlı kredi olmuştu.

Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için çalışmalarına başlayan Kalyon Enerji, proje için UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered Bankası ile 249 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, toplam 390 MWp elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje için sağlanan kredi, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Kalyon Holding’e duyduğu güvenin somut göstergesi oldu.

REKLAM Böylece Kalyon Enerji, söz konusu kredi ile toplam 565 milyon dolar mertebesinde dış kaynağın ülkeye girişini sağladı. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede 600 hektarlık alanda kurulacak güneş enerjisi santralleri projesi tamamlandığında, Türkiye’de 600 bin nüfuslu bir şehrin ihtiyacına cevap verebilecek miktarda yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek. Proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan erişimini artırarak 2053 yılı net sıfır karbon salınımı hedeflerine katkıda bulunacak. Proje aynı zamanda, Türkiye'deki toplam kurulu elektrik enerjisi kapasitesi içindeki yenilenebilir enerjinin payının yüzde 54'e ulaşmasını da sağlayacak.

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, "Kalyon Karapınar GES ile Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini Türkiye'ye kazandırarak, global prestije sahip birçok ödül aldık. Karapınar GES projesinin finansman çözümünde gösterilen başarı ile 2022 Adam Smith ‘En İyi Finansman Çözümü’ ödülü Kalyon Enerji’ye layık görüldü. Ödülü daha önemli hale getiren husus ise, Türkiye’den ilk defa bir projenin bu kapsamda ödüle aday gösterilmesi olmuştu. Ayrıca, bu proje ile IJGlobal, GTR, IFLR, PFI, Proximo ve EMEA gibi uluslararası organizasyonlardan toplamda 8 farklı ödül kazanılarak büyük bir başarıya imza atıldı. Şimdi de Türkiye’nin 3 ayrı ilinde 7 sahaya yayılan 390 MW kapasitesiyle, bu yeni projemiz için temin ettiğimiz kredi ile başarılarımıza bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz" dedi.

249 Milyon Euro Tutarında Yeşil Kredi Lütfi Elvan ayrıca, UKEF, KUKE ve Standard Chartered Bank ile 12 yıl vadeli 249 milyon euro tutarında Yeşil Kredi niteliğinde olan kredi anlaşmasının türünün ilk örneği olduğunu ve sadece Kalyon olarak yüzde 90’ın üzerinde yerli üretim yapabilen entegre bir güneş paneli üretim fabrikasına sahip olunmasından dolayı mümkün olduğunu belirterek, "Sağlanan ‘Yeşil Kredi’, hem Türkiye’nin karbon emisyonunun azaltılması, ülkemizin Sıfır Karbon hedefine ulaşması hem de global Sıfır Karbon hedeflerine doğrudan katkı sağlayan projelere verilmesi sebebiyle, böyle bir dış kaynağı ülkemize getirmiş olmaktan dolayı gururluyuz. Bu kredi ayrıca sadece ticari anlamda değil, çevre ve toplum gelişimine, uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine uyumumuzun da takdir edilmesidir" dedi.