Dilbilimcilerden şaşırtan teori geldi: Amerika'nın ilk yerlileri Sibirya'dan gelen 4 farklı göç dalgası mıydı?

Nichols, hece yapısı, isimlerin cinsiyeti ve ünsüz harflerin konuşma sırasında üretilme şekli dahil olmak üzere bu dillerin 16 özelliğini araştırdı. Diller iki ana gruba ayrılıyor: birinci şahıs zamirinin "n" sesinin olduğu, ikinci şahıs zamirinin ise "m" sesinin olduğu ilk grup ve bir cümlenin değerindeki bilgiyi birleştiren dillerin olduğu daha sonraki bir grup. sadece bir kelime.