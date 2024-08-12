Anılarınıza tekrar yolculuk etmek ister misiniz? Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün!

Bu elektrofizyolojik kanıt, araştırmacıların bu beyin bölgelerinde uykuya dayalı olarak bellek depolamanın geliştiği sonucuna varmalarına yardımcı oldu.

Ken Paller: “Bazen hatırlamak ve unutmak rastgele görünür. En çok hatırlamak istediklerimizi unuturken alakasız detayları da hatırlayabiliriz."