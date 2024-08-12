Kartal yenileriyle uçuyor!

REKLAM advertisement1

Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanırken yeni transferlerin performansı da dikkat çekiyor. Samsunspor karşısında Rafa Silva, 31. dakikada kilidi açarken 5 dakika sonra ise bir başka yeni transfer Gabriel Paulista kafayla farkı ikiye çıkardı.

7 GOL ATIP YEMEDİ Siyah-beyazlıların Galatasaray ile oynadığı ve 5-0 kazandığı Süper Kupa maçına da yeni transferler damga vurmuş, Immobile 2 golle yıldızlaşırken Rafa Silva 1 gol ve 1 asist üretmişti. Beşiktaş yeni sezondaki 2 resmi maçta rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise gol görmedi.

PAULISTA ENDİŞESİ Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Gabriel Paulista, Samsunspor maçında sakatlık yaşadı. Tecrübeli oyuncu, ilk yarıda sakatlansa da sonrasında kendini denedi ve oyuna devam etti. Golünü de atan Paulista, ikinci yarıda ise yerini Necip Uysal'a bıraktı. Sağ bileğinde sorun yaşayan ve kalan süreyi sargılı bir şekilde takip eden Paulista'nın durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak.