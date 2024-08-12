Son dakika haberi Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, bir ismi daha bitirdi. Siyah-beyazlılar, Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG) genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan futbolcu, İstanbul'a geldi. Ndour'u taşıyan özel uçak, saat 20.55 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusunun PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı İtalyan futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.

Ndour geçen sezon 15 resmi maçta 2 gol kaydetti.