Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Fenerbahçe
        FB
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        ikas Eyüpspor
        EYP
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Göztepe
        GÖZ
        1
        Net Global Sivasspor
        SVS
        1
        Trabzonspor
        TS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Haberler Spor Transfer Son dakika haberi Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi!

        Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Cher Ndour'u kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi. Siyah-beyazlıların PSG'den 1 yıllığına kiraladığı 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan futbolcu, İstanbul'a geldi. Ndour'un sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 21:25 Güncelleme: 12.08.2024 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, bir ismi daha bitirdi. Siyah-beyazlılar, Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG) genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

        20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan futbolcu, İstanbul'a geldi. Ndour'u taşıyan özel uçak, saat 20.55 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

        Havalimanı çıkışında Beşiktaşlı taraftarlar tarafından sloganlarla karşılanan Cher Ndour özel bir araçla konaklayacağı otele geçti.

        Genç futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

        PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

        Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusunun PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı İtalyan futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.

        Ndour geçen sezon 15 resmi maçta 2 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        Göçük olayında yeni gelişme: Müteahhit tutuklandı
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Habertürk Anasayfa