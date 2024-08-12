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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü | Son dakika haberleri

        Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü

        Gaziantep'te korkunç bir kaza meydana geldi. Çalıştığı fabrikada pres makinasına sıkışan 21 yaşındaki Mustafa Taş feci şekilde can verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 19:55 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:55
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        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
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        Gaziantep'te çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan Mustafa Taş (21), yaşamını yitirdi.

        Olay, öğleden sonra Tekstilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Poşet fabrikasında çalışan Mustafa Taş, iddiaya göre pres makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

        İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Taş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alan Taş'ın yakınları fabrikanın önüne gelip, gözyaşı dökerken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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