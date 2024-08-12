Son dakika haberi Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Ukrayna'nın Kursk saldırısına yanıt verilecek" dedi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırılar son günlerde Rusya'nın Kursk bölgesinde şiddetini artırdı.
Ukrayna ordusu ile çatışmaların yaşandığı Rusya'nın Kursk bölgesinin ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Ukrayna'nın Kursk saldırısına yanıt verilecek" dedi.
Rus lider Putin, Kiev'in saldırılarına yanıt verileceğini söyledi.
Diğer yandan Rusya'da daha önce de Kursk'ta 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.
Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor.
Kursk'ta durum "federal acil" seviyeye yükseltilirken, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti.