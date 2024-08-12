Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, bir ismi daha bitiriyor. Siyah-Beyazlıların yeni transferi Cher Ndour, 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.
Transfer döneminde kadrosuna önemli isimler katan Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u 1 yıllığına kiralamak için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Siyah-Beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu bugün saat 20.55'te İstanbul'a getirecek.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.