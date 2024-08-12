Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!

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Transfer döneminde kadrosuna önemli isimler katan Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u 1 yıllığına kiralamak için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-Beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu bugün saat 20.55'te İstanbul'a getirecek.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.