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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde belediyeye ait vahşi depolama alanına çuvallar içerisinde bırakılmış 15 ölü köpek, bulundu. Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Sorumlular adalet önünde hesap verecek" dedi.

Uzunköprü'de gelen bir ihbarı değerlendiren Uzunköprü Doğayı ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, belediyeye ait çöplükte çok sayıda ölü köpeğin çuvallar içerisinde vahşi depolama alanına bırakıldığını tespit etti. Dernek yetkilileri, karşılaştıkları manzarayı cep telefonuyla kaydedip, Uzunköprü Belediyesi'ni de etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin kısa sürede yayılması ile harekete geçen belediye ekipleri, olay hakkında inceleme başlatarak, polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de olay sonrası sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili savcılığa verilen dilekçede Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü uyarınca soruşturma başlatılması talebinde bulunuldu.

'ŞİDDETLE KINIYORUZ' Başkan Martin, sokak hayvanlarının vahşice katledilmesini şiddetle kınadıklarını söyledi. Martin, "Çöplük alanına kimliği belirsiz kişilerce bırakılan, kimliği belirsiz kişilerce katledilen sokak hayvanlarıyla alakalı sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bizler sivil toplum örgütleri ve Uzunköprü Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Çünkü onların yaşamdan koparılmasını şiddetle kınıyoruz. Sorumlular adalet önünde hesap verecek. Bu süreçten sonra sivil toplum örgütleriyle birlikte onların yaşam haklarını sonuna kadar savunacağımızı da kamuoyuna belirtmek istiyorum" dedi.