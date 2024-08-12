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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı

        Avcılar'da kahvaltı sırasında ailesiyle tartışan kişi, bıçakla babasını öldürürken, annesini ve kardeşini yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürülürken, saldırgan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:26
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        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
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        Avcılar'da bıçakla saldırdığı babasının ölümüne, annesi ve kardeşinin yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Ümit K, karşı dairede oturan babası Cemil K. ile tartıştı.

        Tartışma kavgaya dönüşürken Ümit K'nin annesi Hanım K. ve kardeşi Bülent K. de araya girerek baba oğulu ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında Ümit K, bıçakla saldırdığı babası, annesi ve kardeşini yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Baba Cemil K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından Ümit K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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