AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü.

Parti sözcüsü Ömer Çelik, toplatının ardından basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Hepimizin gündemi Gazze'deki acı tablo. Giderek bu tablo daha da yoğunlaşıyor. İnsanların büyük göç dalgası içinde ölümden kaçmak için hareket etmesi nasıl yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığını gösteriyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti yargılanmalı. Bugün Fransa Almanya İngiltere Gazze'ye yardımın açılması için çağrı yaptılar. İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Daha çok insan öldüren İsrail'e karşı yaptırım ne olacak?"

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İsrail Dışişleri Bakanı Hitler'in bakanı gibi davranıyor. Ahlaksızlıkta yarışıyorlar. Ağır ifadelerle cevap verildi ama tecavüzleri savunan şebeke ile karşı karşıyayız. Haniye'nin öldürülmesi de Haniye'nin ateşkesi yüksek sesle seslendirdiği dönemde oldu. Lahey'deki davaya Türkiye taraf oldu. Bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz.

AK PARTİ'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

14 Ağustos'ta AK Parti kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz halkımızı. AK Parti büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır.

AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümü kutlanacak. Hepinizi bu etkinliğine davet ediyorum. Çarşamba günü hepinizi bekliyoruz. AK Parti'nin yeni binasında gerçekleşecek bu törende Cumhurbaşkanımız bir konuşma yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GÖRÜŞMEK İÇİN DAVET GÖNDERDİ Mİ?

Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş bir mesaj yoktur, bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir.

KERKÜK'TE TARTIŞMALI VALİ SEÇİMİ

Türkmenleri ve diğer unsurları dışlayan tutum yanlıştır.

AK PARTİ, CAN ATALAY İÇİN TBMM'DE YAPILMASI PLANLANAN OTURUMA KATILACAK MI?

Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz."