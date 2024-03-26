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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kakaonun fiyatı 10 bin doları aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Kakaonun ton fiyatı arz endişeleriyle 10 bin doları aştı

        Kakaonun ton fiyatı, küresel arzdaki azalışın etkisiyle 10 bin doların üzerine çıktı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.03.2024 - 17:29 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:35
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        Kakaonun fiyatı 10 bin doları aştı
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        New York Ticaret Borsasında işlem gören mayıs vadeli kakaonun ton başına fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 4,6 yükselişle 10 bin 75 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadıkları için üretimi kısma veya durdurma kararı alması nedeniyle kakao fiyatları rekor kırmayı sürdürdü.

        En önemli kakao üreticisi ülke olan Fildişi Sahili'nde hasadın önemli ölçüde azalması bekleniyor. Ülke, dünya kakao arzının yaklaşık yüzde 45'ini sağlıyor.

        Nijerya ve Gana gibi diğer kakao üreticisi ülkelerde de verim beklentilerin oldukça gerisinde.

        Kakao çekirdeklerinin gelişimini etkileyen sıcaklık ve kuraklık nedeniyle nisan ayında başlayacak ara hasadın da geçen yıla göre düşük seviyede olacağı tahmin ediliyor.

        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor

        * Haberin görselleri Reuters'tan servis edilmiştir.

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