Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Basına yansıyan haberlerin ardından Buse Terim, sessizliğiniz bozdu
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2014'te evlenen Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor. Çift, evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirecek.
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Basına yansıyan haberlerin ardından Buse Terim, sessizliğiniz bozdu.
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Açıklama yapan Buse Terim; "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde, ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereeğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" dedi.
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Çiftin kızları, Nil 2016'da, Naz ise 2018'de dünyaya gelmişti.