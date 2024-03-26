IPSOS'un 'Dünyanın Endişeleri Neler?' araştırmasına göre enflasyon dünyanın önemli endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 29 ülkenin yüzde 35'i fiyatların artmasını en önemli endişelerinden biri olarak görüyor.

Enflasyonu sırasıyla 'yoksulluk ve sosyal eşitsizlik', 'suç ve şiddet', 'işsizlik', 'siyasi yolsuzluk' ve 'COVID-19' takip ediyor.

Enflasyon konusunda en fazla endişelenen ülkeler Arjantin, Türkiye ve Kanada olurken; ülkeler arasındaki askeri çatışma endişesini Polonya ikinci en büyük sorunu olarak kaydediyor.

ENFLASYON EN BÜYÜK SORUN, TÜRKİYE VE ARJANTİN EN ÇOK ENDİŞE EDENLER

Mart 2022'de enflasyon endişesi yüzde 26'ydı ve dünya çapında en büyük endişe COVID-19'du. Bir sonraki ay enflasyon, 'Dünyayı Endişelendiren Şeyler'de ilk kez ilk sıraya yükseldi ve iki yıl geçmesine rağmen enflasyon 29 ülke arasında bir numaralı endişe olmaya devam ediyor.

Geçen yıl aynı tarihlerde endişe düzeyi yüzde 42 seviyesinde olurken bu ay bu oran yüzde 35 olarak öne çıkıyor. Kademeli düşüş görülse de on ülkenin ana endişe kaynağı enflasyon. Bu ülkeler sırasıyla: Arjantin, Türkiye, Kanada, Singapur, Avustralya, Polonya, Fransa, ABD, Hindistan ve Almanya.

Arjantin, Mart 2024'te yüzde 65 ile enflasyon konusunda en endişeli ülke olurken onu, yüzde 55 ile Türkiye takip ediyor. Kanada'da enflasyon endişesi yüzde 53 olurken enflasyondan en az endişelenen ülkeler yüzde 21 ile Hollanda, yüzde 19 ile Peru ve yüğzde 17 ile İsrail oldu.