Arda Güler için dev bonservis
Real Madrid'de istediği süreleri almakta zorlanan Arda Güler için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi... Alman devi Bayern Münih'in Milli yıldız için gözden çıkardığı bonservis bedeli rakam ortaya çıktı. İşte transfer haberinin detayları...
- 1
Genç yıldız Arda Güler, sezon başında imza attığı Real Madrid’de son dönemde forma şansı bulmaya başladı. 19 yaşındaki yıldız için Bayern Münih harekete geçti.
- 2
İspanya’da yayın yapan Defensa Central’da yer alan bir habere göre 19 yaşındaki yıldız için Bayern Münih harekete geçti. Alman devinin, Real Madrid’in son yıllardaki stratejisine benzer şekilde genç yeteneklerin peşine düştüğü ve bunlardan birinin Arda Güler olduğu kaydedildi.
- 3
Haberin detayında; Bayern’in Milli oyuncumuz için 40 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.
-
- 4
Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye imzasını atarken Fenerbahçe'ye de 20 milyon Euro artı 10 milyon bonusun yanı sıra bir sonraki satışından da yüzde 20 gibi bir ücret kazandırdı.
- 5
İspanya LaLiga'nın 28. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Genç yıldız Arda Güler, 90+4. dakikada sahneye çıkarak İspanyol ekibi ile ilk golünü kaydetti.
- 6
DİSİPLİNSİZ TAVIRLARA UYARI
Öte yandan şu anda A Milli Takım'la kampta olan Arda Güler için İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Relevo'da yer alan haberde yeteri kadar süre bulamadığı için disiplinden uzak hareketlerde bulunan Arda Güler'e Real Madrid'den uyarı gittiği belirtildi.
-
- 7
Haberin detayında Arda Güler'in boş zamanlarında disiplinsiz hareketlerde bulunduğu ve bunun takım içindeki bazı kişiler tarafından Ancelotti'ye ve kulübe raporlandığı iddia edildi.
- 8
"KİRALIK GİTMEYEBİLİR"
Haberde Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğine de değinildi. Kiralık transfer haberlerinin çokluğunun vurgulandığı bölümde genç futbolcunun kiralık gitmeme ihtimalinin hiç de az olmadığı, bunun sezonun geri kalanındaki performansına bağlı olduğu ifade edildi.
- 9
GÖZLER AVUSTURYA MAÇINDA
A Milli Takımımızın Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında sonradan oyuna giren Arda Güler'in Salı akşamı oynanacak Avusturya maçında ilk 11 başlaması bekleniyor.
-