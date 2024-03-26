REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "Sen ne güzel ne vefalı ne mert bir şehirsin Aksaray. Seni dünya gözü ile görenler ayrı kalp gözü ile görenler ayrı sever Aksaray. Her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Aksaray her zamanki gibi rekoru kıracak değil mi? Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Geçtiğimiz yılki 14-28 Mayıs seçimlerinde de coşkunuzu sandığa yansıttınız.

"BİZDE DURMAK YOK, DURAKSAMAK YOK"

Maşallah Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur düşmanlara da korku verdi. Yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum. Sizler yanımızda olduğumuz müddetçe bizde durmak duraksamak yok. Biz de milletimize verdiğimiz sözleri hep yerine getirdik. Bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz.

REKLAM

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Büyümede, milli gelirde, ihracatta, diplomaside tarihimizin zirvelerini gördük. Bölgemizde yaşanan krizlerin gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak program ve kararlılığa sahibiz.

Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.

YOZGAT'TA PARTİLİLERE SESLENDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'ın ardından Yozgat'a geçti. "Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin mitingde halka hitap eden Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetinizde. Biz zaten sizlere efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. 31 Mart'ta Cumhurbaşkanınız seçilecek olan yerel yönetimdeki kardeşlerimle Celal Köse kardeşimle ve tüm diğer ilçelerdeki belediye başkanı kardeşlerimle Yozgatımıza hizmetimiz şüphesiz ki çok daha güçlü olacaktır. Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının da açılmasıyla daha fazla insanımız hızlı trenin konforundan istifade etmeye başladı. Rabbim ömür milletimiz de destek verdikçe sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki Yozgatlılar olarak bizden duanızı, desteğinizi esirgemeyin. Gerisi bizim için mesele değildir. REKLAM Sorun mu var çözeriz. Engel mi var aşarız. Sıkıntı mı var gideririz. Saldırı mı var göğsümüzü siper ederiz. Gerekirse yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz. Meydana gelirken sordum. 'Şu anda meydandaki bu ihtişam, katılım ne kadar' diye emniyetten öğrenin dedim. Emniyet'ten rakamı aldım, 50 bin. Hamdolsun Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman bu yolda yalnız koymadı. Terör örgütlerinden ihanet şebekelerine kadar ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin de başını ezdik. Şimdi Gabar'da petrol çıkardık, neden? Teröristleri temizledik ve şimdi oradan her gün binlerce, onbinlerce varil hamdolsun petrol çıkarıyoruz. Devletimizin toprakları üzerine operasyon yapılmasına müsaade etmedik. Gazze, Filistin, Türkistan, Karabağ'da nerede bir zulüm, adaletsizlik ve hukuk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik. Yiğidin harman olduğu Yozgat'tan iftihar vesilemiz olan bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Bugün 70 sente muhtaç olan değil 1 trilyondan fazla milli geliri olan, düne kadar toplu iğneyi ithal eden Türkiye vardı. Tabancasını yurt dışından satın alan değil 5,5 milyar dolar ihracatla savunma sanayinde destan yazan Türkiye var. Boraltan köprüsünde olduğu gibi kardeşlerine sırtını dönen değil, kardeşlerinin hakkını korumak için her türlü adımı atabilen Türkiye var. Karabağ'da, Libya'da aktif rol alan güçlü, cesur, dirayetli bir Türkiye var.

"YAPAMAZ DEDİKLERİ KAAN İLK UÇUŞUNU BAŞARIYLA YAPTI" Eli kanlı terör örgütlerine Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyini beraberce dar ettik. Ülkemizi parmakla gösterilen konuma beraberce getirdik. Savunma olmak üzere her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve kesiyoruz. Milli savaş uçağımız Kaan'ı gördünüz mü? 'Yapamaz' dedikleri, 'yapsalar bile uçuramaz' diyerek küçümsedikleri Kağan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 2028 yılında bir uçak sesi duyup, başımızı kaldırdığımızda gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı Kaan'ı göreceğiz. Ülkemizin ilk milli markası TOGG tam 1 yıldır yollarımızı süslüyor. Bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini bir yolunu bulup, engellemişlerdi ama TOGG'da buna muktedir olamadılar. TOGG'un milletimizle buluşmasına set çekmek için her türlü rezilliği sergilediler. Fabrikası bile yok diyenlere aldırmadan yolumuza kararlılıkla devam ettik ve hamdolsun sonunda başardık. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. HEDEF DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK 10 EKONOMİSİ Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Deprem sebebiyle oluşan 104 milyarlık ilave yüke rağmen geçen sene yüzde 4,5 gibi yüksek oranda büyüme kaydettik. Milli gelirmiiz ilk kez 1,1 doların üzerine çıktı. İşsizlik oranımız yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. "ENFLASYONDA YILIN İKİNCİ YARISINDA GÜZEL HABERLER GELECEK" Turizmde de 57 milyon turist ve 54,5 milyar dolar geliri yakaladık. En büyük sıkıntımız olan enflasyon konusunda da yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek, aynı başarıyı tekrarlayacağız. Hayat pahalılığının özellikle emeklilerimizi bunalttığını biliyorum. Yüzde 50'yi bulan maaş ve bayram ikramiyesi artışlarına kadar pekçok adım attık. Bütçeden 300 milyar lıralık ek kaynak kullandık. Kamu bankalarıyla görüşmeyi yaparak promosyonların yükseltilmesini sağladık. Dünden itibaren bankalar bununla ilgili başvuruları almaya başladı. Özel bankaların da bunun altında rakamlar vermeyeceğine inanıyoruz. Bayram ikramiyesini Nisan'ın ilk haftası hesaplara yatırıyoruz. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Kimsenin bizi bölmesine izin vermeyeceğiz. Ben işte bu meydanda ezeli ve ebedi kardeşliğine sıkı sıkıya sahip çıkan bir Yozgat görüyorum. Ben size inanıyorum. Fitneye, fesada yer vermeyeceğinize inanıyorum. Bugün sizlerle hem hasret gidermeye hem hasbıhal etmeye hem de siz kardeşlerime teşekkür etmeye geldim. Aksaray'dan geliyorum. Aksaray'da da 40 bin kişi vardı. Gönülleri birleştiriyoruz. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Yozgat'ın yol arkadaşlığını devam ettireceğiz. Yozgatlı kardeşlerim bizi şimdiye kadar 17 seçimden hiçbirinde yalnız bırakmadı. Her seferinde Türkiye'ye örnek olacak rekor oy oranlarıyla bize destek verdiniz. En son 14-28 Mayıs seçimlerinde Yozgatlılar olarak milli iradenin sarsılmaz kalesi olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Milletvekilliğinde ne verdiniz? Yüzde 73. Cumhurbaşkanlığında yüzde 76,4. Bu oy oranlarıyla Cumhur İttifakı'na sahip çıkan siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu oranlarla Yozgat Türkiye'de dördüncü sıraya yerleşti. Şimdi 31 Mart seçimlerinde Yozgat aynı şekilde Allah'ın izniyle sandıkları patlatıyor mu? Celal Köse kardeşime gerekli olan desteği veriyor mu? Yıllarca ihmal edilen, kaderine terk edilen Yozgatımızın hak ettiği yerlere gelmesi için daha çok koşturacağız. Son nefesimize kadar istikametimizi bozmadan inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizim duruşumuz da, amacımız da niyetimiz de bellidir. Biz sadece iş yapmanın, eser ortaya koymanın sizlere layıkıyla hizmet etmenin, şehirlerimizi mamur etmenin peşindeyiz. Son seçimlerde yaşadıkları yenilgiden sonra güya değişime gittiler. Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Darbe severlikten ayrımcılığa, milletin inanç değerleriyle kavga etmekten faşizme kadar eski tas eski hamam devam ediyor. GENEL BAŞKAN SELEFİNDEN BİLE FASON ÇIKTI Çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. 5 ay bile demeden muvazane kayboldu, şaft kaydı, dingil kırıldı, motor su kaynattı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak havasında. 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Arada CHP'li belediyeleri eleştirip bizim ulaştırma yatırımlarımızdan övgüyle bahsettiği de oluyor. Ama ne hikmetse bavullarla, çantalarla taşınan deste deste dolarlar, avrolar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor. Daha kapalı kapılar ardında DEM'le kurdukları içini deştikçe sürekli başka şeyler çıkan matruşka ittifakını saymıyorum. Neden belediye başkanı, meclis üyesi olarak devşirme adaylar gösterdiklerinin sebebini söylemiyorlar. Ortada bir siyasi dalavare, ancak bundan her iki partinin seçmenin de haberi yok. Kendilerine oy veren seçmenin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar. 31 Mart seçimleri Türk siyasetinin bu kirli ve kibirli zihniyetten kurtuluşunun inşallah miladı olacak. Bunun için sandıktan çıkacak sonuç çok çok çok önemli. Sadece Yozgat'ı almak yetmez. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere size diyorum ki, ricam İstanbul'daki Yozgatlı hemşehrilerinizi arayacaksınız. Onlara 'oylar Murat Kurum'a' diyeceksiniz. Ankara'yı arayacaksınız. 'Oylar Turgut Altınok'a' diyeceksiniz. CHP zulmünden İstanbulumuzu, Ankarımızı, İzmirimizi gelin kurtaralım. Oylarını bilinçli kullanarak ziyan etmemeleri gerektiğini bu kardeşlerimize hatırlatmanızı sizlerden özellikle istirham ediyorum. "YOZGAT'A 114 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPTIK" Türkiye'yi bu iş bilmezlerin eline bırakmamak için her zamankinden daha çok çalışıyoruz. Şehirlerimizin Türkiye Yüzyılı haline getirmemiz için yoğun çaba içindeyiz. Yozgat'a 114 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Eğitimde toplam 2 bin 531 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize Bozok Üniversitesi'ni kazandırdık. Araştırma ve uygulama hastanesini kurduk. Yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 50 adet spor tesisi yaptık. Yeni Yozgat Stadyumu'nun inşası devam ediyor. İhtiyaç sahibi Yozgatlı vatandaşlarımıza 4 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1250 yataklı 16 hastanenin aralarında olduğu 44 adet sağlık tesisi inşa ettik. Türkiye'nin ilk şehir hastanesini Yozgat'ta açtık. 7 bin 630 konutu teslim ettik. 546 konutun yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada 398 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yozgat Havaalanı bağlantı yolunu, Delice ayrımı Yerköy yolu, Aydıncık şehir geçişi yollarını bu yıl bitiriyoruz. Boğazlıyan, Felahiye yolunu, Alaca-Zile yolunu, Çekerek-Kadışehir yolunu seneye tamamlıyoruz. İKİ İLÇEYE DOĞALGAZ Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı inşallah kısa sürede tamamlayıp bölgenin hizmetine vereceğiz. Yozgat'a 9 baraj, 3 içme suyu tesisi, 26 sulama tesisi, 72 taşkın koruma t esisi, 6 gölet, bir atık su arıtma tesisi, 1 santral kazandırdık. Aşağı Çekerek Projesi'ne devam ediyoruz. 126 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak 5 barajın inşası sürüyor. Yozgatlı çiftçilerimize 25 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide 1 teknopark, 3 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Yozgatlı iş adamlarımıza toplam 1 milyar lirayı aşan prim teşviki verdik. Kadışehir ve Yenifakılı'yı da doğalgaza kavuşturmayı planlıyoruz."