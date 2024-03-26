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        Haberler Dünya Acil durum ilan edildi: ABD'de gemi çarpması sonucu köprü çöktü!

        Acil durum ilan edildi: ABD'de gemi çarpması sonucu köprü çöktü!

        ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisinin köprüye çarpması sonucu, Francis Scott Key köprüsünün saniyeler içinde yıkıldı. Kaza sonucu birçok araç Patapsco Nehri sularına düştü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:17
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        • 1

          ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.

        • 2

          X'te paylaşılan görüntülere göre, yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi köprünün kolonlarından birine çarptı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı.

           

           

        • 3

          Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düştü.

           

           

        • 4

          Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

           

           

        • 5

          Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

           

           

        • 6

          Baltimor İtfaiye Şefi James Wallace, basına yaptığı açıklamada olay yerinin aktif bir arama kurtarma alanı olduğunu söyleyerek, şu ana kadar biri ağır yaralı, 2 kişinin sudan çıkarıldığını ifade etti.

           

           

        • 7

          ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

          Diğer yandan Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, acil durum ilan ettiğini duyurdu.

           

           

        • 8

          Moore, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulaşım Bakanı Pete Buttigieg ve Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott ile iletişimde olduklarını belirtti.

           

           

           

        • 9

          Baltimore Polisi Şefi Richard Worley de düzenlediği basın toplantısında, köprünün yıkılmasına yol açan kazanın kasıtlı olduğuna dair kanıt bulunmadığını dile getirdi.

          Worley, "Bunun kasıtlı olarak yapıldığına ve terör eylemi olduğuna dair kesinlikle bir emare yok." ifadelerini kullandı.

        • 10

          FBI Baltimore'un X hesabından yapılan açıklamada, FBI personelinin olay yerinde olduğu aktarıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
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