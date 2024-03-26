ABD'de gemi köprüye çarptı: Üzerinde araçların bulunduğu köprü yıkıldı!
ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisi, Francis Scott Key köprüsüne çarptı. Köprü, gemi çarpması sonucu yıkılırken, köprünün üzerinde araçların da olduğu görüldü. Yetkililer, en az 7 kişiyi kurtarmaya çalıştıklarını bildirdi
ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisi Francis Scott Key köprüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü yıkıldı.
Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne yerel saatle 01.35'te kargo gemisi çarptı. Geminin çarpmasının ardından 3 km uzunluğundaki köprünün saniyeler içinde yıkıldığı görüldü.
Yetkililer kaza sonrası 7 kişiyi kurtarmaya çalıştıklarını bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Maryland Ulaşım Otoritesi (MTA) kazanın ardından trafiğin yönlendirildiğini ve yaralanma ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.
ABD’nin milli marşının yazarı Francis Scott Key'in adının verildiği yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki 4 şeritli köprü 1977'de hizmete açılmıştı.