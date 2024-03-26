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        Anasayfa Video Spor Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim? Ahmet Selim Kul anlattı
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        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim? Ahmet Selim Kul anlattı

        HT Video
        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mart 2024 - 12:32 Güncelleme: 26 Mart 2024 - 13:06

        Türk futbolunda skandalların ardı arkası kesilmezken son olarak hakemlerin yaptığı online toplantının görüntüleri sosyal medyaya sızdı. Seçim seslerinin yükselmeye devam ettiği TFF'ye başkanlık için öne çıkan sürpriz isim belli oldu. Habertürk Spor'da Ahmet Selim Kul, TFF için öne çıkan adayı, hakem toplantısındaki sızıntının arka planını ve Türk futbolunda yaşanan tartışmaları Oğuzhan Genç'e anlattı.

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