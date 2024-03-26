Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim? Ahmet Selim Kul anlattı

Türk futbolunda skandalların ardı arkası kesilmezken son olarak hakemlerin yaptığı online toplantının görüntüleri sosyal medyaya sızdı. Seçim seslerinin yükselmeye devam ettiği TFF'ye başkanlık için öne çıkan sürpriz isim belli oldu. Habertürk Spor'da Ahmet Selim Kul, TFF için öne çıkan adayı, hakem toplantısındaki sızıntının arka planını ve Türk futbolunda yaşanan tartışmaları Oğuzhan Genç'e anlattı.