TFF olay hakem toplantısının tamamını yayınladı

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TFF'den yapılan açıklamada "Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

Hakemlerin penaltı itirafı Haberi Görüntüle

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

MHK olarak; Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamını TFF YouTube kanalından ve aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz" denildi.

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FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇINDA VERİLEN DEĞİL, VERİLMEYEN POZİSYON PENALTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı görüntülerde Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarının da değerlendirmeleri paylaşıldı. Toplantıda Jayden Oosterwolde'nin Fall'ın müdahalesiyle yerde kaldı pozisyonda penaltı kararı çıkması gerektiği aktarıldı. Sarı-lacivertli ekibin maçın uzatma dakikalarında kazandığı penaltıda ise net bir elle oynama görüntüsünün olmadığı belirtildi. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki Jayden Oosterwolde - Fall pozisyonu için yapılan görüşme; Pawel Gil: "Hakem direkt serbest vuruş veriyor. En iyi açılardan bakıyoruz. Tüm kameralardan izleyelim. VAR kararı değiştirmedi. Sol ayağa yapılan temas ve sol ayak altına yapılan teması bu kameradan değerlendirildi. Bu açıdan baktığımızda ilk temasın ne zaman olduğu, ceza sahasının bir miktar içi, ilk temas yukarıdan çok net. Bu kadar net bir görüntüyle VAR hakeminin devreye girip hakemin serbest vuruşu penaltıya çevirmesini bekleriz. Tüm açılardan izleyip teması görmek çok önemli." Hugh Dallas: "Bu noktada, hakemin dışarıda karar vermesi çok normal. Biz, burada Cihan'dan ziyade VAR hakemi Erkan'ın müdahale edip doğru şekilde müdahale etmesini beklerdik." Fenerbahçe'nin mücadelenin son dakikalarında kazandığı penaltı pozisyonuyla ilgili olarak ise yaşanan diyaloglar şu şekilde: Hugh Dallas: Erkan, Pawel'e hangi görüntünün net bir elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Buradaki görüntülerin hangisinde net bir elle oynama var. Erkan Engin: Şu anda ben de net bir elle oynama göremiyorum ama benim odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse kale arkasından ve tighttaki görüntüden emin oldum. kendim bunu el olarak gördüm. Topun kırılmasından el olarak gördüm. Şu an ki hissaytımı soruyor. göstermemi soruyor sanırım. Hugh Dallas: Var odasında gördüğünle burada gördüğün farklı değil. Orada gördüğünle burada gördüğün aynı. Ben burada Erkan'ın 'ah penaltı olabilir' diye endişe etmesini anlıyorum, ancak bu görüntüyle beraber eğer topun ele değip değmediğini ispatlayacak bir imajımız yoksa o zaman hakemi de çağırmıyoruz çünkü elimizde bir kanıt yok. Hugh Dallas: Sahada doğal olarak senin açın bunu görmeye mümkün değildi. Sadece monitöre gittiğinde hangi görüntünün elle oynama olduğuna kanaat getirdim Cihancım" Cihan Aydın: Erkan'a gittiğimde ilk anda Erkan abi 'Ele temas ediyor' dedi. Başka bir açıdan da kolun doğal konumda olmadığını gösterdi. Ben de 'Direkt top eline mi geliyor bir yerine çarpıyor mu?' diye sordum. 'Hayır direkt eline geliyor' dedi. Ben de penaltı kararı verdim. Hugh Dallas: Pawel sence de var hakemi çağırdığında kendi düşünceleriyle çok fazla yönlendirme yapmıyor mu? Pawel Gil: Bir defa temas noktasını göstermedi doğru ama net olarak göremiyorsanız bir de bunu sözlerinizle destekleyici bir tutum sergiliyorsanız bu hakemi birşeylere inandırmaya giriyor. Hugh Dallas: İletişim bu görüntüler vasıtasıyla olmalı. Ama siz eğer hakeme topun yön değiştirdiğine dair bir ifade kullanıyorsanız bu yön değiştirmeyi görüntüyle de kanıtlamanız gerekiyor. Hakemin de bunu göremediğinde de nihai kararda yine sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekiyor. Burada insanlara bu görüntüyü gösterdiğinizde penaltıyı neden verilmediğine dair şüpheleri ortadan kaldırma fırsatı olmadı. Aksine penaltının niye verildiğine dair ciddi bir şüphe oluştu. Çünkü elde net bir kanıt yok. Dakika 90+1 müsabaka 1-1 ama 4-1 olsa yine bir şey diyeceğim. Maç 1-1 oyunu komple değiştiren bir karar. Ama elde net bir kanıt yok. Olmamalı. TFF'ye çağrı: Tüm toplantılar yayınlansın! NE OLDU? TFF Hakem ve Eğitim Danışmanı Hugh Dallas'ın değerlendirme toplantısı dışarı sızdı. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçındaki penaltı için VAR hakemi Özgür Yankaya ve hakem Abdulkadir Bitigen, MHK Başkanı İbanoğlu’nun da yer aldığı buluşmada, "Pozisyon penaltı değildi" itirafında bulundu. Sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltının konuşulduğu görüntüleri kimin sızdırdığı tartışılmaya başlandı. Sızıntı olayına ilk açıklama Haberi Görüntüle Sarı-kırmızılılardan Tete ile Akdeniz ekibinden Van de Streek'in pozisyonunda orta hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirmiş, VAR'daki Özgür Yankaya'nın çağrısıyla pozisyonu monitörde izledikten sonra penaltı vermişti.

ABDULKADİR BİTİGEN: BASİT BİR TEMAS, PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM Hugh Dallas'ın, iki hakeme de yanlış karar verdiklerini söyleyerek bunun sebeplerini sorduğu görüldü. "Hâlâ penaltı olduğunu düşünüyor musun" sorusu yöneltilen Bitigen, "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi. REKLAM Yankaya'ya ise "Niye bu kadar basit bir temas için hakemi çağırıp onu baskı altında bıraktın" sorusu soruldu. Yankaya da "Hata yaptım. Hakem orada görmediğini söyleyince inceledim ve itiraz eden oyuncular vardı orada, beklentiye baktım. Neden yaptığımı hâlâ sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz" dedi. Videonun sonunda Dallas'ın, "Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz" ifadeleri yer aldı. ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, "TFF Başkanına Abdulkadir Bitigen olayını sordum. Böyle bir toplantı olmadığını söyledi. Bilerek kendisinin katılmadığını söylemedim. Halbuki kendisi de katılmış. Biz nasıl mücadele edeceğiz. Bu kayıtlar TFF'nin elinde var. Açıklanmasını istiyoruz" demişti.