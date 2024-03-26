Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı: Tüm hakem toplantıları yayınlansın!

Can Gebetaş, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinden yayımlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam sosyal medya aracılığıyla kamuoyu gündemine gelen bazı görüntüler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Hakemlerin değerlendirme toplantısı olarak anladığımız bu içerik, sezonlardır son bulmayan, yıllardır anlatma çalıştığımız adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğindedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak saha içinde ve dışında standart dışı kararların Süper Lig’in kaderini birebir etkilediğini defalarca belirttik, sezonlardır da yaşıyoruz.

Dün kamuoyu gündemine gelen görüntüler bir kez daha gösteriyor ki; Türk futbolu büyük bir kördüğüm ve bataklığın içerisine çekilmektedir.

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Hakemler etki ve baskı ile verdikleri standardı olmayan kararlar ile ligin kaderine, sezonun gidişine etki etmekte, sorumlular bu vahameti izlemekle yetinmekle kalmayıp bu oluşuma zemin hazırlamakta, futbola yatırım yapan, emek harcayan kulüplerin ve milyonlarca taraftarın hakkı ve hayalleri yenmektedir.

Merkez Hakem Kurulu, ilgili maçın hakemine sadece 1 hafta, VAR görevlisi hakeme ise 2 hafta görev vermemiştir.