Son dakika haberi CANLI | Erden Timur konuşuyor...

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Erden Timur'un açıklamaları şöyle:

- Futbolda temiz eller başlamalı diye bir çağrı yapmıştık. O dönem söylediğimiz maddelere dair TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştuk. Toplumu rahatlatmak gerekiyor. Sürekli bir mağdur edebiyatı oluşturup insanları manipüle etmek işi farklı bir boyuta getiriyor. Çok şeffaf olmak gerekiyor. TFF'nin bugün yayını açıklaması, ne varsa karında dökülüyor. Dün yapılan şey, planlı ve Amerika'dan yapılan bir operasyon. Önceden farklı bağlantıları da varmış. FETÖ'yle bağlantıları olduğu da söylenen bir hesap üstünden böyle şeyler yayınlanıyor. Kesilip biçilip yayınlanıyor.

- Herkesin tüm telefon görüşmelerinin, mesajlarının incelenmesi lazım. TFF'ye müracaat ettik. KVKK metnine imza atıldığında herkes incelenebiliyor. Hakemler, TFF üstünde çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF bu konuda dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan. VAR kayıtlarının hepsi yayınlansın, sadece çağrıldığında değil. REKLAM - Temiz eller çağrısını yaparken söylemiştim, içeriden sürekli bir şeyler sızıyor diye. Kendi sistemleri bu şekilde ispat edilmiş oldu. - Gerçekten kayrılarak, 90 artılarda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor. İnsan kendine dair bir hata yapılıyorsa öz eleştiri yapar.

- O bağırsın hakkını savunsun şeklinde devam ettiğimiz müddetçe Türk futbolu geriye gider. İlk bunu söylediğimden bu yana 14 ay geçti. İnsanlar birbirlerine bileniyor. Benim şahsıma onlarca laflar söylendi, hiçbirine dönüp cevap vermedik. Sadece gerginlik artmasın diye. Ben 42 yaşındayım, buradaki yöneticiler benden tecrübeli. Daha fevri olabilecek yaştayım. Böyle davranmamın tek sebebi gerginliği artırmamak. TFF olay toplantıyı yayınladı! Haberi Görüntüle - Olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi bambaşka noktaya götürüyor. Bu kaygı - korku imparatorluğu çökmeden, insanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Bunun için de şeffaflık gerek.

- Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor, kırpılıyor. İki tane maç var. Biz çıkıp konuşmuyoruz bile. İletişim fakültesi olan değerli üniversitelerimiz kulüplerin iletişim süreçlerini incelesinler. Kim bu işi gerçekten geriyor, kim manipüle ediyor, kim medyaya baskı yapıyor bunların da açıklanması lazım. - Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor, kırpılıyor. İki tane maç var. Biz çıkıp konuşmuyoruz bile. İletişim fakültesi olan değerli üniversitelerimiz kulüplerin iletişim süreçlerini incelesinler. Kim bu işi gerçekten geriyor, kim manipüle ediyor, kim medyaya baskı yapıyor bunların da açıklanması lazım.

- Hiçbir şey kimsenin tırnağının kanamasından değerli değil. Birine bir şey olacaksa şampiyonluğun önemi yok. Kim şampiyon olacaksa olsun. - Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar olmaması gereken bir olay. Taraftarın sahaya girmemesi gerekiyor, suların atılmaması gerekiyor. Bundan önce başka maçlarda da oldu. Hiçbir şekilde olmamalı. Aynı şekilde, sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken, bırakalım futbolu dışarıda bile yere düşmüş insana vurulması... Halil Umut Meler'e yerde vurulduğunda nasıl yankı uyandırmıştı, aynı şey. Hukukta en önemli şey eşitliktir. Kim olduğunuz, ne olduğunuz fark etmez. Giren taraftarın girmesi çok yanlış, etkisiz hale getirilmişken üstüne atlanması ve kafasının tekmelenmesi de yanlış. Bir insanın kafasına postalla bile vurduğunuzda Yargıtay bunu silah sayıyor.

- Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar milat olsun. Yanlışa yanlış diyelim. PFDK sevkleri niye yapılmıyor? Baskıdan dolayı. Oyuncu sayısı azaltılacak deniyor, belki dedikodudur değildir. Yazılıp çizilen bu. Olaya karışan insanları sevk edersin. Kim karışmışsa sevk edersiniz.