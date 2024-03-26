İşte TFF'nin sızan hakem toplantısının deşifresi!
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantısının görüntülerini yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı görüntülerde Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarının da değerlendirmeleri paylaşıldı. Toplantıda Jayden Oosterwolde'nin Fall'ın müdahalesiyle yerde kaldı pozisyonda penaltı kararı çıkması gerektiği aktarıldı. Sarı-lacivertli ekibin maçın uzatma dakikalarında kazandığı penaltıda ise net bir elle oynama görüntüsünün olmadığı ve penaltı kararının yanlış olduğu belirtildi. Galatasaray - Antalyaspor müsabakasına ilişkin konuşmaların uzun hali de yayınlandı. İşte 1 saatlik toplantının önemli anlarının deşifreleri...
- 1
TFF, MHK iç değerlendirme toplantısının bir kısmının sızdırılması sonrası toplantının 1 saat 4 dakikalık tüm görüntülerini paylaştı. Sosyal medyaya düşen ilk videoda Galatasaray - Antalyaspor maçında Tete'nin penaltı pozisyonu yer alırken, TFF'nin paylaştığı videoda toplantının tamamına yer verildi. Toplantının başında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hakem Eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitmeni Pawel Gil'in konuşmaları da yer aldı. TFF bu kaydın sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlatılırken Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi de hakemlere adalet çağrısı yaptı. İşte toplantıda yapılan konuşmaların deşifresi...
- 2
MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI
Son 11 haftaya girdik. Önümüzdeki 11 hafta son derece kritik. Geçtiğimiz haftalarda bazı maçlarda istediğimiz kadar iyi performans alamadık. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin maçı, arkasından Galatasaray'ın maçı bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuşmayı yapma zarureti hissettim. Bundan sonraki dönemde mutlaka ve mutlaka kendimizi öyle bir çizgiye oturtmamız lazım ki yapmamız gereken şey gerek futbolcuları gerek teknik direktörleri gerekse kulüp başkanları ve yöneticilerini rahatsız etmesin. Adil olun. Adaletli maç yönetin. Ona göre buna göre herhangi bir davranış olmasın.
- 3
"TOLGA ÖZKALFA'YI GÖREVDEN ALDIK"
Geçtiğimiz hafta problemin en büyük kısmı VAR'da yaşandı. VAR'da görev alan hocalarımıza sesleniyorum, bu sıkıntıları istemiyoruz. Hafta içerisinde Bay Dallas ile konuştum. Tolga Hoca'yı görevden aldık biliyorsunuz. Bizim bu arkadaşlardan bundan sonraki dönemde maksimum maksimum maksimum dikkat istiyoruz. Bunu yapmazsak önce siz sonra MHK sonra da TFF ve başkan olarak da ben çok büyük eleştiri alıyoruz.
-
- 4
"KİM ŞAMPİYON OLURSA OLSUN!"
Göreve geldiğimizden beri hep sizin yanınızda olduk. Her türlü maddi manevi size destek verdik. Yıllardan beri korkulup da yapılamayan sağlık sigortasını hayata geçirdik. Sizlerin yanındayız, sizlere güveniyoruz. Lütfen bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Sizin muhatabınız biziz, kulüpler değil. Size olan güvenimizi toplantılarda dile getirdik. Bundan sonrası için de aynı. Bizim yapmamız gereken şu; biz bir şey yapıyorsak herhangi bir kulübe göre değil, kim şampiyon olursa olsun, kim küme düşerse düşsün bizi enterese etmiyor. Bizim görevimiz ne? Maçlarımızın son derece adaletli bir şekilde yönetilmesi, adaletten şaşmamamız. Bunu hayata geçirirsek bize kimse bir şey diyemez.
- 5
"TARAFTARLARDAN ETKİLENMEYİN!"
En büyük problem taraftar ve sosyal medya. Lütfen, taraftardan ve sosyal medyadan etkilenmeyin. Bunlar çünkü tamamen işi artık bir algı politikası yapmaya çevirdiler. Algıyla baskıyla sizi rahatsız ediyorlar. Size kendinizi olumsuz hissettiriyorlar. Cesur olun. Düdüğünüzü çalarken vicdanınıza sorun. Şu yönetici, bu başkan, taraftar ne der hiç önemli değil. Önemli olan bizim ne dediğimiz. Herkes buna göre hareket ederse hiçbir sıkıntı olmaz. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Sizden öğrendiğim şey şu, Allah hakem şansı versin diyorsunuz. Ben de size Allah hakem şansı versin diyorum. Allah'ın yardımı üzerinizde olsun. Güzel bir şekilde bu işin üstesinden gelip kazasız belasız gelip işin sonunu görsün. Denilsin ki işte böyle hakem istiyoruz. Bunu başarırsak ne mutlu bize.
- 6
HUGH DALLAS'IN AÇIKLAMALARI
Hugh Dallas: "Asıl problem VAR değil, asıl yaşadığımız sıkıntılar müsabakadaki hakemlerden kaynaklandı. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında hakemler, VAR destek için var, VAR'ın uyarısına rağmen hakemler doğru kararları verebilmeliydi. Evvela sahada verilen kararların, VAR'da verilen kararların nasıl bir sonuç verdiğinden bahsetmek istiyorum. Çok değerli Tolga Hocamız bu baskılar neticesinde istifa etti. Çok değerli bir kişiyi kaybettik."
-
- 7
OOSTERWOLDE - FALL POZİSYONU
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki Jayden Oosterwolde - Fall pozisyonu için yapılan görüşme;
Pawel Gil: Hakem direkt serbest vuruş veriyor. En iyi açılardan bakıyoruz. Tüm kameralardan izleyelim. VAR kararı değiştirmedi. Sol ayağa yapılan temas ve sol ayak altına yapılan teması bu kameradan değerlendirildi.
- 8
Pawel Gil: Bu açıdan baktığımızda ilk temasın ne zaman olduğu, ceza sahasının bir miktar içi, ilk temas yukarıdan çok net. Bu kadar net bir görüntüyle VAR hakeminin devreye girip hakemin serbest vuruşu penaltıya çevirmesini bekleriz. Tüm açılardan izleyip teması görmek çok önemli.
- 9
Hugh Dallas: Bir defa verdiği karar son derece normal. Dışarıda vermesi çok normal. (Hakem) Cihan Aydın'dan ziyade (VAR) Erkan Engin'in doğru temas noktasını bulup doğru şekilde müdahale etmesini beklerdik.
-
- 10
FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı için yapılan yorumlar;
Pawel Gil: Hakem devam kararı verdi bu durumda. Ağır çekimde izliyoruz. İlk açıdan net değil. İkinci açıdan net bir kanıt yok. Üçüncü açıda da net bir kanıt yok.
- 11
Hugh Dallas: Erkan, Pawel'e hangi görüntünün net bir elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Hangi görüntüde net bir elle oynama var?
Erkan Engin: Şu anda net bir elleme göremiyorum. Odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse, kale arkasından ve yakındaki görüntüden emin oldum. Topun kırılmasından ve hareketinden pozisyonun elle oynama düşündüm o an.
- 12
Hugh Dallas: VAR odasında gördüğünle burada gördüğün farklı değil. Amaç objektiflik. Orada da burada da gördüğün aynı. O yüzden net olmalı. Erkan'ın 'Aa penaltı olabilir mi' diye endişe etmesini anlıyorum ama bu görüntüyle beraber topun elle oynama olduğuna dair bir kanıt yoksa hakemi de çağırmıyoruz. Çünkü elimizde bir kanıt yok. Sahada doğal olarak senin açın görmeye mümkün değildi. Monitöre gittiğinde hangi görüntünün elle oynama olduğuna kanaat getirdin Cihancım.
-
- 13
Cihan Aydın: Ekrana gittiğimde Erkan Ağabey bana temas anını gösterdi. 'Top ele temas ediyor' dedi. Bir açı daha verdi. Doğal olmayan konumda bir el açıklığı gösterdi. 'Direkt eline geliyor top' dedi. Öyle söyleyince penaltı kararı verdim. İlk temas noktasında durdurup gösterdi.
Hugh Dallas: Pawel sence de VAR kendi görüşlerini fazlaca dile getirmiyor mu? VAR, sence de fazlaca yönlendirme yapmıyor mu?
- 14
Pawel Gil: Temas noktasını göstermesi doğru. Teması net göremiyorsanız, sözlerinizle destekleyici tutum sergiliyorsanız hakemi bir şey inandırmaya giriyor. İletişim, bu görüntüler vasıtasıyla olmadı. İki hakemin o sırada kalp atım hızı çok yüksek, stres altında. Topun yön değiştirdiğine dair ifade kullanıyorsanız bu yön değiştirmeyi görüntüyle desteklemeniz, kanıtlamanız lazım. Hakemin, anlatılanı görüntülerle destekli kanıtlanamadığını gördüğünde nihai kararda sorumluluğunun olduğunu bilmesi lazım.
- 15
Hugh Dallas: Pawel sence de VAR kendi görüşlerini fazlaca dile getirmiyor mu? VAR, sence de fazlaca yönlendirme yapmıyor mu?
Pawel Gil: Temas noktasını göstermesi doğru. Teması net göremiyorsanız, sözlerinizle destekleyici tutum sergiliyorsanız hakemi bir şey inandırmaya giriyor. İletişim, bu görüntüler vasıtasıyla olmadı. İki hakemin o sırada kalp atım hızı çok yüksek, stres altında. Topun yön değiştirdiğine dair ifade kullanıyorsanız bu yön değiştirmeyi görüntüyle desteklemeniz, kanıtlamanız lazım. Hakemin, anlatılanı görüntülerle destekli kanıtlanamadığını gördüğünde nihai kararda sorumluluğunun olduğunu bilmesi lazım.
-
- 16
Pawel Gil: Görüntülerden sonra insanlara penaltının niye verildiğine dair şüpheler ortadan kalkmadı. Penaltı niye verildi diye şüphe oluştu. Elde net bir kanıt yok.
Hugh Dallas: Dakika 90+1. Maç 1-1. Aslında doğru değil. 4-1 olsa bir şey diyeceğim, yanlış ama maç 1-1, oyunu değiştiren bir karar. Elde bir kanıt yok. Böyle olmamalı.
- 17
GALATASARAY'IN ANTALYASPOR MAÇINDA KAZANDIĞI PENALTI
Pawel Gil: Hakemin kararı devam. Şimdi açıp izliyoruz. Bu açıdan net değil. Bu açıdan da net değil. Elimizde 4 tane görüntü var, hiçbirisi defans oyuncusu tarafından faul yapıldığına dair net görüntü sunmuyor. VAR müdahale etti. Burada VAR çağırıyor, VAR sadece teması gösteriyor. Defalarca söyledik, sadece temas başlı başına faul değildir. Temasa ve sonuca bakıyoruz. Bu kadar hafif bir temastan sonra bu oyuncunun bu kadar yoğun bir şekilde kendini yere atması yaşamın olağan akışıyla uyumlu değil. VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor ve hakemi çağırıyor. Bu çok net olarak söylemiyorum, hakemin açık ve bariz bir hatası, VAR'ın müdahale etmesi gereken açık ve bariz bir hata değil.
- 18
Hugh Dallas: Hakemler çoğu zaman hata yaptığında pozisyonlarının yanlış olmasından kaynaklanıyor. Abdülkadir, sen elit hakeme yakışır şekilde çok iyi noktadan görüyorsun pozisyonu. Sadece şunu sormak istiyorum sana, lütfen bana sahada ne gördüğünü, VAR'da ne gördüğünü ve arada 'Vayy ben nasıl ben büyük bir hata yapmışım?' dediğini ve karar değiştirdiğini söyle?
-
- 19
Abdülkadir Bitigen: Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan önünce ikili mücadele meydana geldi, 11 numaralı oyuncu önümü kapattı, kontak noktasını göremedim. Akabinde göremediğimi VAR hakemine söyledim. Kendisi de pozisyonu incelemeye başladı. Ardından temas gördüğünü, ATP'ye baktıktan sonra ekrana davet edeceğini söyledi.
- 20
Abdülkadir Bitigen: ATP'ye gittikten sonra bana temas noktasını gösterdi. Yavaş çekimde öncelikle hücum oyuncusunun topla oynadığını, akabinde mavili oyuncunun hamle yaptığı ayağının geç müdahale olarak rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızdan seyrettirdi. Ben emin olabilmek için topa kimin dokunduğundan, yakın çekim istedim. Topla hücum oyuncusu oynuyordu, akabinde diğer ayağını sallayan oyuncunun temasını gösterdi. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim.
- 21
Hugh Dallas: Abdülkadir, 1 hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?
Abdülkadir Bitigen: Basit bir temas olduğunu düşünüyorum.
Hugh Dallas: Penaltı olduğunu düşünüyor musun?
Abdülkadir Bitigen: Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum.
-
- 22
Hugh Dallas: Özgür harika bir sezon geçirdin, müdahalelerin oldukça azdı, 3 civarındaydı. Niye bu kadar basit bir temastan, bunun altı defalarca çizildi basit temaslara penaltı çalınmayacak diye, niye çağırdın ve hakemi inanılmaz büyük bir baskı altında kalmak durumunda bıraktın?
- 23
Özgür Yankaya: Kısacası hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim, daha sonra beklentiye baktım, itiraz eden oyuncular vardı, teması gördüm. O anda odada bunun penaltı olduğunu düşündüm.
Hugh Dallas: Kameranı açabilir misin Özgürcüğüm?
Özgür Yankaya: Şu an havaalanındayım.
- 24
Hugh Dallas: Oyuncuların temaslarına, hareketlerine bakınca onların işi abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücuma değil defans oyuncusunun eylemine bakın demiştik. Adam penaltı kazanmak için hafif teması çok daha büyük göstererek, abartarak bir beklenti oluşturuyor.
-
- 25
Özgür Yankaya: Yanlış anlaşılmasın, sadece beklentiye göre yaptığımı söylemiyorum. O andaki ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımı sorguluyorum, hala da devam ediyor. Neden yaptığımı sorguluyorum. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum. Mesela aklımda kalan bir şey daha var, yeni aklıma geldi, mesela bir şey vardı. Şimdi Hugh kızabilir ama. Her pozisyon özelinde ayrıdır, UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak bazen hata yapabiliyoruz.
- 26
Özgür Yankaya: Çoğu zaman doğru müdahale yapıyoruz ama böyle de olabiliyor. Benim aklımda da bir pozisyon vardı. Onla çok bağdaştırdım. Bizim milli takımın maçıydı, oyuncu abartarak can havliyle kendini atmıştı. Buna benzer bir temas vardı. İzlemişlerdir. Baya bir benziyor pozisyon. Beklenti değil, sadece başlı başına beklenti değil. İkincil faktör bu. Doğru anlaşılsın diye söylüyorum.
- 27
Abdülkadir Bitigen: Özgür Ağabey'in beni çağırmasını anlıyorum. Teması göremediğimi söyledim. Ceza alanı içinde gerçekleşen bir temas var. Sahada penaltı beklentisi var. Ben de görememişim. Bundan dolayı Özgür Ağabey beni davet etti. VAR odasında olan biri olarak çok iyi anlıyorum. Hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız, defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Hücum oyuncuları her defasında abartıyor. Onu biliyoruz. Asıl önemli olan ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu? Bunu sormak istiyorum.
Hugh Dallas: Basit penaltı vermiyoruz. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz.
-