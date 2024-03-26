Hugh Dallas: Erkan, Pawel'e hangi görüntünün net bir elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Hangi görüntüde net bir elle oynama var?

Erkan Engin: Şu anda net bir elleme göremiyorum. Odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse, kale arkasından ve yakındaki görüntüden emin oldum. Topun kırılmasından ve hareketinden pozisyonun elle oynama düşündüm o an.