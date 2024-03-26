Öğrencisi Burak Kaya, "Neşeli mutlu, huzurlu bir insandı. Kimseyle sorunu olmazdı, küçük çocuklarla arası çok iyiydi" dedi. Şoreş Tunç ise, "Hem koçum oldu hem arkadaşım oldu. Mutlu ve neşeli bir insandı. Şok oldum, inanamadım" şeklinde konuştu.