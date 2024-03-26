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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Bahçelievler'de dehşet! Katilin tabutuna sırtlarını döndüler! - Güncel haberler

        Anne ve kız kardeşini öldüren katilin tabutuna sırtlarını döndüler!

        İstanbul Bahçelievler'de dün yaşanan dehşette Uğur Falay adlı cani, annesi Hüsna Falay ve kız kardeşi İrem Falay'ı katletti. Katil zanlısı daha sonra kendi hayatına son verdi. Bugün ise anne, kızı ve onları hayattan koparan katil zanlısı kardeş için cenaze töreni düzenlendi. Uğur Falay için kılınan namaz sırasında, basketbol antrenörü olan İrem Falay'ın öğrencileri tabuta sırtlarını döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:43
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          Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra hatayına son veren Uğur Falay'a tepki gösterenler cenazesinde tabuta sırtlarını döndü.

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          DHA'nın haberine göre Beyoğlu Nusretiye Camii'nde dün meydana gelen olayda, bir kişinin silahla ateş ederek intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Yapılan incelemelerde intihar eden kişinin Uğur Falay (35) olduğu belirlendi. Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay'ın cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi.

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          Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay'ın (21) cansız bedenleriyle karşılaştı.

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          Anne kızın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. 3 cenaze de işlemlerin ardından aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

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          3 CENAZE İÇİN AYNI YERDE TÖREN

          Aile için ikindi vakti Yenibosna Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi 4. Sınıf öğrencisi ve basketbol antrenörü İrem Falay'ın öğrencileri katıldı. Tören öncesi Yenibosna Merkez Cami avlusunda taziyeler kabul edildi. Cenazeler için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Uğur Falay için kılınan namaz sırasında, İrem Falay'ın öğrencileri tabuta sırtlarını döndü. İrem Falay'ın öğrencilerinin bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüler. Cenazeler defnedilmek üzere Batman'a götürüldü.

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          Öğrencisi Burak Kaya, "Neşeli mutlu, huzurlu bir insandı. Kimseyle sorunu olmazdı, küçük çocuklarla arası çok iyiydi" dedi. Şoreş Tunç ise, "Hem koçum oldu hem arkadaşım oldu. Mutlu ve neşeli bir insandı. Şok oldum, inanamadım" şeklinde konuştu.

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